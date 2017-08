Aston Martin Vantage neemt aanloop naar onthulling

Aston Martin toont de opvolger van de Vantage. Helaas is het model vergeten z’n streepjes-pyjama uit te trekken, maar toch is er wat te melden over de langverwachte nieuwkomer.

De Aston Martin Vantage is al in z’n puberjaren aanbeland. Het model met de V8 aan boord is immers 12 jaar onder ons (de V12-krachtpatsers zijn van een recenter datum) en dan is het hoog tijd voor vervanging. Eind dit jaar moet de opvolger klaar zijn en in aanloop daarop hopen we op een officiële onthulling tijdens het Concours d’Elegance van Pebble Beach over een paar weken. Anders is het nog iets langer wachten tot de Frankfurt Auto Show in september.



DB10

Tot die tijd moeten we doen met een vermomde Brit in afzichtig geel-zwart Pirelli-streepjespak. Toch lijkt – op basis van de eerste beelden- wel zeker dat de nieuwe Vantage een en ander leent van de DB10 (zie foto onder) die we een paar jaar geleden voorbij zagen komen in de James Bond-film Spectre.



Onder de motorkap lijkt een 4,0-liter V8 terug te komen van Mercedes-AMG. Wat het vermogen wordt is niet zeker, maar 510 pk – net als bij de DB11 – zou voor de hand liggen.