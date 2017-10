De Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake werd – grootdeels onder een doek verscholen – al eerder aangekondigd. Nu hij in volle glorie tevoorschijn is gekomen, kunnen we spreken over een opvallend familiegezicht.

Of wij de Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake op de CARROS-redactie allemaal een ‘instant beauty’ vinden, laten we maar even in midden. Op internet zijn de reacties overwegend positief. Geluiden als ‘een regelrechte klassieker’ en ‘wonderschoon’ klinken meermaals. Feit is dat Aston Martin bij de creatie van de Vanquish Zagato Shooting Brake met drie familieleden rekening moest houden, want er bestaan ook nog een Aston Martin Vanquish Zagato, Vanquish Zagato Volante én Vanquish Zagato Speedster. De Shooting Brake heeft veel van z’n broers weg, maar is tegelijkertijd een vreemde eend in de bijt met zijn dak dat nimmer af lijkt te lopen.



Zeldzaam

De Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake wordt een zelfzaamheid. Het model zal in totaal slechts 99 keer de productielijn verlaten, net zo vaak als de Vanquish Zagato en Vanquish Zagato Volante. De Speedster wordt slechts 28 keer geproduceerd, waardoor de complete Vanquish Zagato-familie uit precies 325 leden bestaat.

De Zagato’s hebben de Aston Martin Vanquish S als basis en beschikken dus ook over diens atmosferische 5,0-liter V12 met een vermogen van 600 pk.