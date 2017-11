Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition: afzwaaien in stijl

De Aston Martin Vanquish wordt in 2019 vervangen. De laatste exemplaren die de komende tijd worden gebouwd zijn leverbaar als Vanquish S Ultimate Editions.

De Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition is beschikbaar voor de coupé en Volante en komt in drie kleurcombinaties: zwart met brons, grijs met blauw en witgoud met brons. Al klinkt dat in het Engels een stuk spannender: Ultimate Black met Copper Bronze, Xenon Grey met Cobalt Blue en White Gold met Bronze.



Zwart met geel

In het interieur leeft Aston Martin zich eveneens uit. De zwarte versie krijgt binnenin een zwart leder interieur aangemeten met bruine accenten. De grijze Brit combineert de kleuren zwart en geel binnenin. En het witgouden exemplaar heeft een kastanjebruin interieur met zwarte accenten.



Vermogen

Aan de krachtbron van de Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition is niet gesleuteld, die 6,0-liter V12 blijft al vanouds 600 pk aan vermogen leveren. In diens opvolger komt overigens de 5,2-liter twinturbo V12 uit de DB11 te liggen. Het vermogen zal dan waarschijnlijk richting de 650 pk lopen.