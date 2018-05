Aston Martin V12 Vantage V600: laatste eer aan oude krijger

De Aston Martin Vantage is al aan z’n nieuwste generatie begonnen, maar toch hebben de Britten de voorvader van het huidige model nog even afgestoft. De Aston Martin V12 Vantage V600 is een oude Vantage, maar dan met wat leuke extra’s.

Blijkbaar heeft Aston Martin nu al heimwee naar de vorige generatie van de Vantage. Of ze willen de oude krijger nog een laatste eer bewijzen. De Britten komen namelijk met 14 exemplaren van de Aston Martin V12 Vantage V600, waarvoor dus het model is gebruikt dat dertien jaar geleden het levenslicht zag. De V12 Vantage V600 levert een vermogen van 600 pk. Daarmee is de auto een stuk krachtiger dan de 573 pk sterke Vantage S. De 7 coupés en 7 roadsters die gefabriceerd worden krijgen allemaal een atmosferische 6,0-liter V12 aan boord die gekoppeld wordt aan een handbak met 7 verzetten.



Metamorfose

Dat de Aston Martin V12 Vantage V600 geen doorsnee Vantage is – oud of niet – blijkt wel uit z’n frivole uitdossing. De nieuwe grille is een blikvanger, naast de markante diffuser, een kwartet uitlaatpijpen. Ook heeft Aston niet bespaart op het gebruik van koolstofvezel in het ex- en interieur.

Twintig jaar geleden werd er overigens ook al een Vantage V600 geïntroduceerd. Dat was echter geen V12, maar een V8.