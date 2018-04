Aston Martin Rapide AMR geeft nieuw sportief label glans

Ruim een jaar geleden toonde Aston Martin twee sportieve studiemodellen op de Autosalon van Genève; de Vantage AMR Pro en Aston Martin Rapide AMR. Laatstgenoemde wordt binnenkort als productiemodel leverbaar en daarmee wordt het AMR-label glansrijk gelanceerd.

Aston Martin vindt het nu ook hoog tijd voor een eigen sportief submerk; met de Aston Martin Rapide AMR brengt het eind dit jaar een sportievere versie uit op basis van de Rapide S. Daarna moeten meer modellen volgen die door de nieuwe Q Commission-divisie onder handen worden genomen. Naast de straatlegale AMR-versies, zullen ook AMR Pro’s worden gelanceerd, maar die zijn bestemd voor het circuit, zoals de Valkyrie AMR Pro.

Aerodynamica

Dat Aston Martin aan de Rapide AMR werkte was geen geheim. Vorig jaar toonde het namelijk al op de Autosalon van Genève een studiemodel van deze auto. We zagen toen een flinke upgrade van de aerodynamica, forse 21-inch wielen, een afwerking in Stirling Green met limoengroene accenten, veel koolstofvezel in het interieur en lichtgewicht sportstoelen.

210 exemplaren

De vierdeurs-Brit zal in productietrim erg lijken op dat studieobject uit 2017, want de auto werd recent gezien tijdens testsessies op de Nüburgring. Wat ook al bekend is dat de Rapide AMR in een oplage 210 stuks wordt gebouwd. Dat aantal refereert aan de topsnelheid van 210 mph; of wel 338 km/u. De 5,9-liter V12 uit de Rapide S krijgt er ongeveer 50 pk meer bij. Het vermogen van de Rapide AMR zal 603 pk bedragen.