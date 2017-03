Carros nieuwsflash: Aston Martin, Nissan en Mazda

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 28 maart: Aston Martin DB11 doet aan downsizing voor China, Gefacelifte Nissan GT-R krijgt weer een Track Edition en Mazda blaast wankelmotor nieuw leven in.

Aston Martin DB11 met V8-motor debuteert in Shanghai

In China lusten ze wel pap van de Europese luxemerken en dus zeker ook van Aston Martin. Er is wel een probleem: de Aston Martin DB11 is voorlopig alleen beschikbaar als V12. Aangezien de Chinezen autobelasting betalen op basis van motorinhoud is de roep naar een DB11 met een kleinere krachtbron groot. Aston Martin lijkt daaraan gehoor te geven en presenteert volgende maand op de Shanghai Auto Show een DB11 met een V8 krachtbron met 530 pk. De 4.0 twin-turbo V8 wordt geleend van AMG, die er overigens 612 pk uit peutert voor haar Mercedes-AMG E 63S.



Gefacelifte Nissan GT-R weer als Track Edition

Op de New York International Auto Show is de Nissan GT-R weer terug als Track Edition. Deze 570 pk snelle versie moet het gat dichten naar het topmodel: de Nismo met 600 pk. De Track Edition leent wat uiterlijkheden van z’n sterkste broer, want onder meer de 20-inch wielen en koolstofvezel achtervleugel komen van de Nismo af. De Track Edition is bovendien gek op rode accenten.



Mazda denkt aan nieuwe rol voor wankelmotor

Mazda sprak in 2015 al over de terugkeer van de wankelmotor. Ze toonde de krachtbron in een conceptcar en vertelde erbij dat in 2018 de comeback rond moest zijn. We zijn nu twee jaar verder en er is nog altijd sprake van dat de wankelmotor terugkomt, maar dan toch niet in zijn gedroomde vorm. De wankelmotor moet namelijk gaan dienen als range-extender in een plug-in hybride Mazda. Het voordeel van een dergelijke krachtbron boven een traditionele motor is dat er op ruimte en gewicht bespaard kan worden.