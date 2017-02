Carros nieuwsflash: Aston Martin, Mercedes-AMG en Elextra

Carros nieuwsflash van dinsdag 21 februari: Aston Martin Vantage wordt in een Red Bull Racing-jasje gestoken, conceptversie van vierdeurs sedan ‘AMG GT4’ in Genève en Elextra stelt zich voor.

Aston Martin Vantage als Red Bull Racing Edition

De Aston Martin Vantage verschijnt in een nieuw jasje om de samenwerking tussen het Britse merk en Red Bull Racing te vieren. Er staat immers een buitenaardse AM-RB 001 op de rol. De

Aston Martin Vantage Red Bull Racing Edition combineert een donkerblauwe lak met accenten in het rood of geel. De heren van het Formule 1-team van Red Bull Racing – Daniel Ricciardo of Max Verstappen – zetten overigens desgewenst hun handtekening onder de motorkap.



Vierdeurs sedan ‘AMG GT4’ in Genève

Over een paar weken presenteert Mercedes-Benz op de Autosalon van Genève een heuse vierdeurs sedan, is de verwachting. Deze ‘AMG GT4’ zoals het model voorlopig heet, moet een concurrent worden voor de Porsche Panamera. AMG gaat de strijd aan met veel sportiviteit, want het vermogen zou rond de 600 pk liggen. De auto die we in Zwitserland krijgen te zien is nog een studiemodel, al zullen de lijnen veel verraden over de uiteindelijke productieversie. In 2018 moet de AMG GT4 namelijk al gaan rondrijden.



Hij is elektrisch, vierdeurs en supersnel: de Elextra

Tussen de bekende merken duiken in Genève komende maand tal van exoten op. Een van de nieuwkomers heet Elextra. Het is het merk van de Deen Poul Sohl. Hij wil de wereld veroveren met een elektrische supercar die getekend is in Zwitserland en gebouwd in Zuid-Duitsland. Bijzonder aan de eerste Elextra is niet dat hij snel is (0-100 km/u in 2,3 tellen) of vierwielaangedreven, wel dat het een vierzitter is. Wie de teaserfoto goed bekijkt, ziet immers vier portieren.