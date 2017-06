Aston Martin wil Ferrari 488 GTB vuur aan de schenen leggen

De komende zeven jaar brengt Aston Martin elk jaar een nieuw model uit. Tot dat modeloffensief hoort eveneens een heuse Ferrari 488 GTB-concurrent.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Aston Martin weer winst maakt. En dat willen de Britten blijven doen als je haar aankomende modeloffensief ziet. De komende zeven jaar moet er elk jaar een nieuw model het levenslicht zien. Nog dit kalenderjaar wordt afgetrapt met de nieuwe Vantage, in 2018 volgt de nieuwe generatie Vanquish en een jaar later maakt de DBX-crossover z’n entree. In 2020 staat de Ferrari 488 GTB-concurrent te trappelen. Dat model moet naar verwachting z’n Italiaanse voorbeeld schrik aanjagen met een middenmotor, een ideale gewichtsverdeling en een opbouw uit composietmateriaal. Verder wordt technologie van de nieuwe Vanquish gebruikt en is het dna zichtbaar van de Valkyrie; de hypercar van Aston Martin.

Prijsgat

De Ferrari 488 GTB-concurrent moet het prijsgat vullen dat de Vantage, DB11 en Vanquish aan de ene kant en de peperdure Valkyrie aan de andere kant laten vallen, aldus Aston Martin. Verder maken de Lagonda One (2021) en Two (2022) en DB12 (2023) deel uit van het zevenjarenplan van Aston Martin.