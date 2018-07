Aston Martin Cygnet krijgt een boost

Herrinert u zich de Aston Martin Cygnet nog? De luxe Brit op basis van een alledaagse Toyota iQ? Vijf jaar na zijn afscheid is de compacte Aston Martin terug. Als one-off, met een 4,7-liter grote V8 aan boord.

Er werd best raar naar Aston Martin gekeken toen zijn in 2011 opeens met de Aston Martin Cygnet kwamen aandraven. Het was immers een enorm gepimpte versie van de Toyota iQ. Een boodschappenwagentje met de luxe van een geraffineerde sportauto. De Cygnet werd geen succes en verdween twee jaar later al van het toneel.



Comeback

Maar de Cygnet is terug. Op het Goodwood Festival of Speed is de mini Aston Martin te zien als one-off. Een klant van de Aston Martins Q-afdeling wilde namelijk graag een Cygnet hebben met wat meer power dan het origineel. Dat vonden de heren van Aston Martin een prima idee en dus werd de de 98 pk sterke 1,3-liter viercilinder vervangen voor de 4,7-liter V8 van de vorige generatie Vantage. Dankzij het vermogen van 436 pk wil de 1.375 kilo zware Cygnet wel vooruit, want in 4,2 seconden snelt het bommetje vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is al even bizar: 274 km/u.

Om de super-Cygnet betrouwbaar en sportief te maken is er een rolkooi bevestigd en zijn de ophanging en de remmen aangepast. Ook is het wagentje uitgebouwd.