De Ampere One lijkt op een speelgoedauto, maar is dat niet

In Los Angeles is startup Ampere Motor gevestigd. De Amerikanen willen vanaf maart de wereld gaan veroveren met haar One; een elektrische driewieler. Of we er massaal voor gaan vallen is nog de vraag.

Een driewieler kan best gaaf zijn om te zien, zo bewijst Morgan. Haar 3 Wheeler oogt namelijk best wel ruig. Van de elektrische driewieler van Ampere Motor, de One, kun je dat maar moeilijk zeggen. Al zullen smaken verschillen. Het autootje lijkt nog het meest op een speelgoedexemplaar. Zo eentje met een elektrisch motortje waar iets te verwende kinderen mee rondrijden.

Onverwoestbaar

De One mag dan niet zo mooi zijn, betaalbaar is het karretje zeker. Voor net iets minder dan 10.000 Dollar wordt de driewieler aan het eind van het jaar in Amerika geïntroduceerd. Dan moet je wel hopen op goed weer, want de 1.500 Dollar kostende hardtop is niet standaard inbegrepen. Gelukkig kan het interieur tegen een spatje water. Ook voor een verwarming en airconditioning moet 1.000 Dollar worden bijbetaald. De One is echter bijzonder duurzaam, want het autootje is volgens de bouwer haast onverwoestbaar en zo goed als onderhoudsvrij.



Auto of motorfiets?

Na 3,5 uur laden is de batterij goed voor een actieradius van circa 160 kilometer. Een versie met 240 kilometer aan reikwijdte is eveneens te bestellen. In een dikke 8 seconden snel je van nul naar honderd en de topsnelheid bedraagt 120 km/u. Ampere Motor zet de One dan ook in de markt als de beste oplossing voor het reizen in steden en voor plezier in het weekend. In Amerika classificeren veel staten de One als motorfiets, ook al schijnen er twee stoeltjes aan boord te zijn.