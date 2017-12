De Mercedes-AMG’s van de toekomst zullen elektrisch zijn. Om de kopers toch een sportief motorgeluid te bieden, ontwikkelen de Duitsers nu die ‘sound’. Ze krijgen daarbij hulp van rockgroep Linkin Park.

De Amerikaanse rockband Linkin Park is onder meer bekend om z’n nummers ‘Numb’ en ‘In the End’. In beginsel vrij brave nummers die in het refrein een rauw randje krijgen als de zanger een flinke strot opzet en gitaren hem ondersteunen. Diezelfde band werkt achter de schermen bij de ontwikkeling van het ‘motorgeluid’ van toekomstige Mercedes-AMG’s. Die auto’s zullen voorzien zijn van een volledige elektrische aandrijving en daarmee verdwijnt de sportieve sound van de dikke brandstofmotoren.

Kunstmatig motorgeluid

De bevestiging van Linkin Park als ‘sound engineers’ komt niet van de eerste de beste. Niemand minder dan topman Tobias Moers van Mercedes-AMG liet in een interview met het Australische automagazine Wheels weten dat de rockgroep een van de partijen is die moet zorgdragen voor een nagemaakt motorgeluid. Overigens is Mercedes-AMG – trouw sponsor van menig Linkin Park-concerttour – al jaren bezig met de creatie van motorgeluiden voor toekomstige stekkermodellen. Momenteel maken veel autobouwers al gebruik van het speakersysteem in auto’s om het motorgeluid iets fraaier het interieur te laten binnenkomen, maar dat is vanzelfsprekend iets anders dan het verzinnen van een compleet nieuwe ‘engine sound’.