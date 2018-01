Bij een auto-ongeluk betrokken raken is altijd akelig. Maar als je het overkomt, heb je in de Volvo XC60 de meeste kans er goed vanaf te komen. Dat model was volgens de EuroNCAP de meest botsveilige auto van afgelopen jaar.

Het was een druk jaartje voor de heren en dames van EuroNCAP. In 2017 moesten ze bijna 70 modellen aan de befaamde botstesten onderwerpen. Op basis van alle geteste auto’s kan het nu ook zeggen welke het beste scoorden. In de categorie zakenauto kwam de Volkswagen Arteon als meest veilig naar voren, terwijl ook de Polo (compacte klasse) en T-Roc (compacte crossover) in hun klasse als winnaar uit de bus kwamen.

Volvo XC60

Bij de kleine MPV’s is de Opel Crossland-X het veiligst terwijl in de categorie compacte familie-auto de Subaru Impreza en XV het best scoorden. De winnaar der SUV’s is de Volvo XC60 en die auto werd ook overall als meest veilige auto gezien. Alle klassewinnaars kregen overigens het maximum van vijf sterren mee, maar de nieuwe Volvo scoorde uitmuntend op het gebied van veiligheid voor volwassen inzittenden, de score liep immers op tot 98%. De veiligheid voor kinderen aan boord werd ingeschaald op 87%, terwijl de voetgangersveiligheid op 76% uitkomt.