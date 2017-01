Carros nieuwsflash van dinsdag 17 januari: Alpine A120 kiest Genève uit, Pagani Huayra Roadster geeft zich langzaam bloot en Jaguar E-Pace banjert in de sneeuw.

Alpine A120 doet niet langer verstoppertje

We weten al aardig hoe de terugkeer van het iconische Franse merk Alpine eruit komt te zien. De eerder getoonde Alpine Vision is immers voor 80 procent gelijk aan het productiemodel. Maar die productierijpe versie willen we nu wel eens in het echt aanschouwen. Het lijkt erop of we nog een paar weken moeten wachten, want op de Autosalon van Genève moet de opvolger van de A110 – we denken dat hij de A120 gaat heten – zijn opwachting maken. Eerder werd al bekend dat de ‘A120’ aftrapt met 1.955 Première Editions.



Pagani Huayra Roadster toont achterzijde

Ook in Zwitserland in maart: de Pagani Huayra Roadster. En richting zijn onthulling geeft Pagani steeds meer prijs van zijn vormen. Dit keer komen zijn achterlichten in beeld. De open Huayra is vanwege zijn afwijkende constructie – hoe houden we de auto ‘stijf’? – een hele bevalling voor het merk, als we Horacio Pagani mogen geloven. “Dit is het meest complexe project wat we hebben ondernomen”, liet hij al los. Gelukkig hoeft Pagani er straks hooguit 40 per jaar van te bouwen, want meer willen en kunnen de Italianen niet aan.



Jaguar E-Pace banjert in de sneeuw

Hij is zo goed gecamoufleerd dat je weinig aan het laatste testmodel kunt afzien, maar dat Jaguar momenteel test met een kleinere SUV dan de huidige F-Pace is wel duidelijk. Deze E-Pace zal waarschijnlijk volgend jaar de showroom bevolken waarmee een wereldpremière voor het najaar logisch lijkt. Gesuggereerd wordt dat de E-Pace zijn platform deelt met de Land Rover Discovery Sport.