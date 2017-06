Alpine opent twee Nederlandse Alpine Centers voor nieuwe A110

Met de Alpine A110 is het illustere Franse merk eind dit jaar terug in Nederland. De auto wordt dan verkocht bij twee heuse Alpine Centers in Soestdijk en Hengelo.

Het dealernetwerk van Alpine in Nederland bestaat eind dit jaar uit twee vestigingen. Bij zowel Stam Autobedrijven in Soestdijk als Auto Munsterhuis in Hengelo kun je dan terecht voor de Alpine A110. Beide vestigingen opereren onafhankelijk van het Renault dealernetwerk, zo verzekert Alpine en beide centra bieden een ‘onvervalste klantervaring’.

Alpine Advisor

Alpine gebruikt nog net niet ‘een unieke beleving’, maar de in een Blue Alpine-jasje gestoken centra bieden in elk geval ruimte voor de hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van Alpine. Ook stapt er geen verkoper op je af – te alledaags – maar een Alpine Advisor. Daarmee doet Alpine vrolijk mee met onder andere Ford, die voor haar luxe Vignale-modellen FordStores heeft geopend, waar de Vignale Relationship Manager je met open armen ontvangt.



Prijsstelling

Wat de Alpine A110 in Nederland gaat kosten is nog niet bekend, maar de rijk uitgerust debuutversie – de Alpine A110 Première Edition – moet op de Franse thuismarkt 58.500 euro gaan opbrengen. De A110 heeft een 1,8-liter viercilinder turbomotor aan boord die goed is voor een vermogen van 252 pk en een sprint van nul naar honderd in 4,5 tel.