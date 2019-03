Alpine aanwezig op het CARROS-Paviljoen tijdens Capital Cars & Classics

Volgend weekend is het weer tijd voor een nieuwe editie van Capital Cars & Classics in Amsterdam. Op de autobeurs zijn zowel de klassieke A110 als de nieuwe Alpine A110 Pure en Légende te bewonderen. Waar? Natuurlijk op het CARROS-Paviljoen.

De Alpine A110 schopte het op een haar na tot Auto van het Jaar 2019. Het scoorde evenveel punten als de winnende Jaguar I-Pace, maar moest met een tweede plek genoegen nemen omdat net een aantal juryleden minder de A110 boven aan hun lijstje hadden staan.

Het perfecte plaatje

Dat de Alpine A110 de ‘runner-up’ is in de verkiezing van beste auto van 2019 geeft wel aan welk staaltje vakmanschap de Fransen hebben afgeleverd. De A110 smoelt goed en rijdt bijkans nog beter.

Capital Cars & Classics

Kennismaken met de Alpine A110 kan op zaterdag 16 en zondag 17 maart aanstaande, in de Kromhouthal in Amsterdam tijdens de vierde editie van Capital Cars & Classics. De A110 is op het CARROS-paviljoen te bewonderen als Pure en als Légende.

Pure

De Pure (66.300 euro) richt zich het meest op de bestuurder. Of zoals Alpine het zelf zegt: “De A110 Pure biedt een ‘ongefilterde’ rijervaring dankzij de ultieme connectie tussen mens en machine.” Het model heeft 17-inch wielen aangemeten gekregen en bespaart kilo’s waar het kan. Dankzij de speciale Sabelt-sportstoelen met een gewicht van slechts 13,1 kg per stuk, komt het voertuiggewicht uit onder de 1.100 kilo.

Légende

De Alpine A110 Légende (70.200 euro) is meer een ‘grand tourer’. Comfort staat voorop en dat zie je terug in de zesvoudig verstelbare stoelen standaard en de ledere bekleding. Het interieur is afgewerkt in glanzend carbon, terwijl ook een hoogwaardige audiosysteem, parkeersensoren en een achteruitrijcamera tot de basisuitrusting behoren. De Légende staat op two-tone ‘Légende’-wielen in dezelfde stijl als de wielen van de originele A110 Berlinette 1600S.

