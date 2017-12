Alpine A110 nestelt zich ook in prijs naast Porsche 718

Met de A110 is Alpine terug van lang weggeweest. Met z’n looks, middenmotor én vanafprijs moet hij het vooral de Porsche 718 moeilijk gaan maken.

U kent het verhaal inmiddels. Voor het illustere Alpine sluit in de jaren negentig het boek. Jaren horen we niets meer van het sportieve Franse merk. Tot 2015. Met de Celebration is Alpine opeens weer terug aan het firmament. Er volgt dan nog de Alpine Vision – een studiemodel – waarna we eerder dit jaar kennismaken met de A110; een tweepersoons coupé met een 252 pk sterke 1,8-liter viercilinder middenmotor.



Terug naar de basis

Er is sprake van achterwielaandrijving, een aluminium constructie, een compact formaat, een laag gewicht en een laag zwaartepunt. Kortom; de kernkwaliteiten die Alpine zo succesvol maakten in de jaren zestig en zeventig zijn helemaal terug. Om letterlijk dicht bij huis te blijven wordt de Alpine A110 bovendien – als vanouds – gebouwd in het Franse Dieppe. Daar waar de afgelopen jaren de Clio V6, de Espace, en de huidige Clio R.S. van de band rolden.



Prijskaartje

Nu de A110 weer terug is – aankomend jaar staat hij bij de Alpine Centres Soestdijk en Munsterhuis in Hengelo – lijkt de auto vooral de Porsche 718 in het vizier te hebben. De auto’s hebben qua looks wel wat van elkaar weg en ook zijn ze beiden uitgerust met een middenmotor en achterwielaandrijving. De laatste aanwijzing dat ze het tegen elkaar op gaan nemen is de vanafprijs. De Alpine A110 debuteert met een prijskaartje van 67.500 euro. Dan krijg je wel de topversie; de Première Edition. De Porsche 718 Cayman start bij 71.100 euro. Een tikkie duurder, maar toch ook weer niet zo’n prijsgat dat ze elkaar zullen ontlopen. Bovendien krijg je voor dat iets hogere bedrag 300 pk onder je rechtervoet, toch net iets meer dan waarover de Alpine A110 beschikt.



Uitvoeringen

Als alle 1.955 exemplaren van de introductie-uitvoering zijn afgeleverd – binnen 5 minuten stroomden eerder dit jaar de orderboeken helemaal vol – dan komt er in de showroom ruimte voor de ‘Pure’ en ‘Légende’. De eerste kent vooral een sportieve uitrusting, terwijl de laatstgenoede variant zich meer richt op luxe. De vanafprijzen liggen onder de 67.500 euro, maar dan is de uitrusting ook kariger dan de al vergeven Première Editions.