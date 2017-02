Alpine is terug met de A110. Dezelfde naam als het oermodel en met lijnen die we vorig jaar al konden ontwaren op de Alpine Vision.

De opvolger van de iconische Alpine A110 die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd geproduceerd, zou op z’n minst toch de A120 gaan heten? Maar nee hoor, de Fransen grijpen gewoon terug op de oorspronkelijke modelnaam. Het uiterlijk verrast ook al niet, omdat we vorig jaar al veelvuldig konden kennismaken met de Alpine Vision; een conceptmodel dat voor 80 procent overeen zou komen met het uiteindelijke productiemodel. En Alpine heeft woord gehouden. Wat we momenteel nog niet zeker weten zijn de specificaties, maar alles wijst erop dat de tweezits coupé voorzien wordt van een viercilinder-middenmotor met turbo. Het vermogen zal 250 tot 300 pk bedragen waarmee de A120 de 0-100 km/u sprint volbrengt in circa 4,5 tel.

Alpine belooft alvast dat de Berlinette zeer licht is, mede dankzij de chassis en carrosserie van aluminium. Op de Autosalon van Genève volgende week volgt meer informatie.