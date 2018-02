Carros nieuwsflash: Alpina ontfermt zich over de BMW X3

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 26 februari: Alpina pakt de BMW X3 aan, CUPRA krijgt 4 dealers in Nederland en Volkswagen T-Roc wordt een cabrio.

Alpina neemt de BMW X3 onder handen

De BMW X3 is onlangs vernieuwd en dus heeft Alpina de auto eens ouderwets aangepakt. Het resultaat is de Alpina XD3 en die sportieveling beschikt over een vermogen van 360 pk. Als basis gebruikt Alpina de X3 30d met zijn zescilinder dieselmotor, normaal goed voor ‘slechts’ 265 pk. Het maximumkoppel van de XD3 mag er ook zijn, want Alpina heeft het verhoogd naar een forse 770 Nm. De sprint van nul naar honderd verloopt voortaan in 4,6 tellen. Verder is het onderstel aangepast, zijn de nodige spoilers toegevoegd en zijn 22-inch wielen opgenomen in het leveringsaanbod.



CUPRA krijgt een kwartet eigen dealers in Nederland

Nu CUPRA zich van SEAT heeft losgeweekt, wordt het hoog tijd voor een aantal eigen dealervestigingen in Nederland. Voortaan kunnen bij A-Point in Amsterdam, Century in Groningen, Rijnwoud in Rotterdam en Van den Udenhout in Den Bosch de nieuwste CUPRA-modellen worden bekeken. Vanzelfsprekend worden er geen aparte panden voor het voormalig performance-label van SEAT uit de grond gestampt, maar bestaat het dealerschap uit een aparte ruimte in de showroom waar de CUPRA’s goed tot hun recht komen. Bij alle reguliere SEAT-dealers zijn de CUPRA-modellen overigens ook gewoon te bestellen.



Volkswagen T-Roc wordt een cabrio

De T-Roc, de compacte SUV van Volkswagen, wordt in 2020 ook gelanceerd als cabrio. Met de nieuwe variant willen de Duitsers nog meer SUV’s verkopen dan dat ze al voor ogen hebben. Zo verwacht Volkswagen dat in 2020 liefst 4 op de 10 van door het merk verkochte modellen een SUV is. Vooral in het segment van de compacte SUV’s zal de groei het grootst zijn. De T-Roc is pas een paar maanden op de markt en is inmiddels al meer dan 40.000 keer verkocht.