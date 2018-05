In maart konden we u al melden dat de nieuwe Peugeot 508 zo’n 58.000 euro kost. Dat was natuurlijk voor de zeer luxe First Edition. In het volledige prijzenoverzicht blijkt de instapversie een stuk goedkoper: 37.690 euro.

Zo’n First Edition – voor snelle beslissers – is natuurlijk een ware voorbeeldversie van een nieuw model. Alle technologie die voorhanden is, zit erop en daarnaast heeft een First Edition altijd z’n mooiste pak aangetrokken. Bij de Peugeot 508 telden zaken als nachtvisie, automatisch parkeren en een geluidssysteem met tien speaker op tot een fikse totaalprijs van bijna 58.000 euro.



37.690 euro

Inmiddels heeft Peugeot de complete prijslijst van de nieuwe 508 af en daarin blijkt dat je het met flink wat minder luxe voor 37.690 euro al je slag kunt slaan. Dan staat de BlueHDi 130 Blue Lease Active voor de deur. Speciaal voor de leaserijder dus. Die versie beschikt over een 130 pk sterke 1,5-liter dieselmotor die gekoppeld is aan een handbak met zes verzetten. De duurste diesel komt qua prijs in de buurt van de First Edition. Voor ruim 55.000 euro rijd je een 180 pk sterke 2,0-liter BlueHDi met automaat in de luxe GT-uitdossing.



Benzine

De Peugeot 508 op bezine met de meest vriendelijke prijs is de 508 Active (42.190 euro buiten Blue Lease). Aan boord is een PureTech-benzinemotor met 180 pk en een achttrapsautomaat. Topversie is de benzinemotor met 225 pk, die een GT-jasje aantrekt voor net geen 55 mille.

Met het onthullen van alle prijzen is de Peugeot 508 ook al te bestellen. In september staat de auto vervolgens in de showroom.