Alfa Romeo strooit met special editions: NRING en Veloce Ti

Als trotse bezitter van een aantal ronderecords op de Nordschleife van de Nürburgring komt Alfa Romeo met de Stelvio en Giulia Quadrifoglio NRING. Daarnaast is binnenkort de Giulia als Veloce Ti te bemachtigen.

Alfa Romeo bewees recent erg snel te zijn op de Nordschleife van de Nürburgring. Zowel de Stelvio Quadrifoglio als de Giulia Quadrifoglio raffelden met hun 510 pk sterke 2.9 V6 Bi-Turbo motor binnen de 8 minuten het rondje af (7 minuten en 51,7 seconden om 7 minuten en 32 seconden). Als trotse recordhouders in hun segment worden de krachtige Stelvio en Giulia nu uitgebracht als NRING-edities. Van beide versies bouwt Alfa Romeo er slechts 108.



Circuito Grey

De special editions zijn alleen op uiterlijk gebied onder handen genomen. Een koolstofvezel badge met het oplagenummer wordt geflankeerd door carbon-keramische remmen, speciale Sparco-racestoelen en diverse carbon-accenten in het interieur. De auto’s zijn bovendien gelakt in de kleur ‘Circuito Grey’. In het tweede kwartaal komt er een handjevol NRING-versies naar Nederland.



Giulia Veloce Ti

De Giulia komt bovendien binnenkort op de markt als Veloce Ti en daarbij staan de extra twee letters voor ‘Turismo internazionale’. Ook bij deze versie is aan de 2,0-liter viercilinder turbomotor met een vermogen van 280 pk niet gesleuteld, maar het ex- en interieur zijn wel verfraaid. Zo leent de Veloce Ti een aantal sportieve accenten van de Quadrifoglio, zoals de achterspoiler. Verder staat de Veloce Ti op 19-inch vijfspaaks wielen waarachter rode remklauwen opdoemen. In het interieur zijn de Italianen kwistig geweest met leder, Alcantara en carbon. Er is één carrosseriekleur voorradig: Racing Red.