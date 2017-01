Voor de vroege beslissers: de Alfa Romeo Stelvio First Edition

Sinds vandaag zijn de orderboeken voor de Alfa Romeo Stelvio open. Wie de SUV bestelt, krijgt hem geleverd als First Edition.

De Alfa Romeo Stelvio is momenteel al in Nederland. Echter kunnen alleen de vaderlandse Alfa Romeo-dealers de nieuwkomer bezichtigen. Vanaf vandaag kunnen geïntereseerden in de SUV de gang naar het dealerbedrijf wel al maken om er eentje te bestellen. Om de vroege beslissers te plezieren brengt Alfa Romeo de Stelvio als First Edition. Die is voorzien van een 280 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor die van nul naar honderd snelt in 5,7 seconden.



First Edition

De vierwielaangedreven Alfa Romeo Stelvio First Edition is onder meer uitgerust met 20-inch lichtmetalen velgen, gekleurde remklauwen, Bi-Xenon verlichting met LED mistlampen en privacy glas achter. In het interieur vinden we met leder beklede verwarmbare stoelen die elektrisch verstelbaar zijn, een sportstuurwiel met aluminium schakelflippers en het 8,8″ Connect 3D Nav-systeem.



Veiligheid

De Stelvio First Edition krijgt verder standaard een aantal veiligheidsvoorzieningen mee waar geen woord Italiaans bij is: Forward Collision Warning (FCW) met Autonomous Emergency Brake (AEB) en voetgangerssignalering, het Integrated Brake System (IBS), Lane Departure Warning (LDW) en cruisecontrol met snelheidsbegrenzer.

Alfa Romeo geeft ook al een indicatie hoeveel de Stelvio First Edition gaat kosten: zo’n 68.000 euro. De instapversie van de Stelvio zal met 55.000 euro een stuk goedkoper zijn.