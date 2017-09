Alfa Romeo wil met een modeloffensief rap verloren terrein terugwinnen. In haar comeback-plannen is op korte termijn geen rol weggelegd voor een opvolger van de 166.

De Alfa Romeo 166 viert dit jaar een verre van feestelijk jubileum. Het is namelijk tien jaar geleden dat de productie van de ruime Italiaan werd opgeschort. Sindsdien hebben we taal nog teken van een 166-opvolger gekregen. Voorlopig blijft dat zo want Alfa Romeo denkt – modeloffensief of niet – op z’n vroegst vanaf 2021 een nieuwe 166 (een ander cijfercombinatie ligt voor de hand) te introduceren.

Alfa Romeo denkt namelijk het best te kunnen scoren met nieuwe SUV’s. Zo zou de nieuwe Stelvio een grotere en een kleinere broer krijgen. De SUV die boven de Stelvio geplaatst wordt, is naar verwachting een zevenzitter op basis van de Maserati Levante. Verder komt er een nieuwe Giulietta aan en een gloednieuwe 4C. Of er ruimte is voor de Mito in de toekomstplannen van Alfa Romeo is nog onzeker. Dat model zit wellicht andere modellen van het Fiat Chrysler-concern in de weg.

Ommekeer

Verfrissing in het modelaanbod is voor Alfa Romeo hard nodig. Vorig jaar verkocht het trotse merk slechts 73.000 auto’s wereldwijd. Een jaar of vijftien terug was Alfa Romeo nog goed voor 200.000 auto’s per jaar. Topman Sergio Marchionne zei eerder dat z’n merk dit jaar al zeker 170.000 auto’s aan de man brengt. Marktonderzoeksbureau IHS Markit mikt echter op 120.000 verkochte auto’s. De Stelvio zal daarin met ongeveer 25.000 auto’s meetellen.