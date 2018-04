Alfa Romeo Giulia Coupé met 650 pk in de maak

Eind dit jaar komt de Alfa Romeo Giulia Coupé onder het doek vandaan om vervolgens in 2019 in de verkoop te gaan. Dan kunt u de auto rijden met een vermogen van 350 pk of – doet-u die maar – 650 pk.

Alfa Romeo heeft de komst van de coupévariant van de Giulia nog niet bevestigd, maar bronnen die dicht rond het merk bewegen weten het zeker; in 2019 staat de auto in de showroom. En nog eind dit jaar worden de contouren van de coupé onthuld. De Alfa Romeo Giulia Coupé wordt leverbaar met de 2,0-liter benzinemotor die we kennen uit de Giulia Veloce. Diens vermogen van 280 pk wordt echter niet overgenomen. Alfa Romeo neemt de krachtbron namelijk onder handen en tovert er 350 pk uit. Een vergelijkbaar trucje doen ze met de topversie van de Giulia Coupé – inderdaad, de 350 pk behoort toe aan de instapversie – die de 2,9-liter V6 leent van de Giulia Quadrifoglio (zoals afgebeeld boven dit artikel). Het vermogen van de bekende motor wordt opgewaardeerd naar liefst 650 pk.

F1-technologie

Alfa Romeo lijkt verder een ‘energy recovery system’ te willen aanbrengen in de Giulia Coupé. Voor de ontwikkeling van het ERS, bekend uit de Formule 1, hoeft Alfa Romeo niet ver te zoeken. Ferrari en Magneti Marelli ontwikkelden al een vergelijkbare technologie voor de LaFerrari. Het voordeel van het systeem waarbij een elektrische motor de benzinekrachtbron ondersteunt, zorgt enerzijds voor meer sportiviteit en anderzijds voor een gunstiger brandstofverbruik.