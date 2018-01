Agendatip: Capital Cars & Classics 2018 op 10 en 11 maart

Als mediapartner kondigt CARROS trots de 3e editie van Capital Cars & Classics aan. Op 10 & 11 maart staan in de Amsterdamse Kromhouthal weer de beste oldtimers, youngtimers en supercars te stralen.

Capital Cars & Classics is dit jaar al weer aan zijn derde editie toe. Volgens inmiddels beproefd recept kunt u op 10 & 11 maart a.s. in de Amsterdamse Kromhouthal terecht voor een fraaie mix van oldtimers, youngtimers en supercars. De hoogwaardige catering is bovendien wederom van de partij, net als aanbieders van lifestyle artikelen zoals horloges, kleding en organisators van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.



CC&C Amsterdam Rally

Op vrijdag 9 maart 2018 zal Capital Cars & Classics van start gaan met de CC&C Amsterdam Rally. Vanuit de binnenstad van Amsterdam gaat de route via de Noord-Hollandse binnenwegen richting eindbestemming Kromhouthal. Daar vindt ’s avonds een Grand Night tussen de exclusieve bolides plaats, waar topchef Ron Blaauw met zijn Gastrobar On Tour vier gangen serveert.

CARROS-stand

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 is Capital Cars & Classics vervolgens geopend voor het grote publiek. Tickets zijn al te bestellen op de website van Capital Cars & Classics; www.cc-c.nl. U bent vanzelfsprekend van harte welkom op de CARROS-stand. Als mediapartner nemen we een aantal mooie modellen voor u mee!

Foto’s en video: Capital Cars & Classics