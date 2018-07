Agendatip: bijzondere Benzen in het Louwman Museum

In het Louwman Museum zijn deze zomer (7 juli t/m 2 september) bijzondere modellen van Mercedes-Benz te zien, voor het grootste deel raceauto’s.

De tijdelijke expositie luistert dan ook naar de naam Silver Arrows en omvat zeven auto’s uit de fabriekscollectie van het merk. Een van die auto’s is de W 196 R waarmee Juan Manuel Fangio in 1955 de Grand Prix van Zandvoort won. In hetzelfde jaar werd Fangio tweede in de Mille Miglia en ook de auto waarin hij die race reed, is van de partij. De bijzonderste auto in de speciale expositie is echter de 300 SLR ‘Uhlenhaut Coupé’. Dat was de dienstauto van Mercedes-Benz’ ingenieur Rudolf Uhlenhaut. Maar buiten dat was het — met een topsnelheid van bijna 300 km/h — misschien wel de eerste hypercar. De Silver Arrows-expositie is te bezoeken van 7 juli tot en met 2 september.

De tentoonstelling is een vervolg op ‘Silver Arrows 1934 – 1939’ die het museum in 2012 presenteerde.



Beeld: Louwman Museum