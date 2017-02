Carros nieuwsflash: aftellen naar de Autosalon van Genève 2017

Het is volgende maand weer tijd voor een van de grootste autofeestjes van het jaar. Dan opent de Autosalon van Genève 2017 de deuren. Het nieuws druppelt al flink binnen.

Range Rover Velar lust de BMW X6 rauw

Op de Autosalon van Genève 2017 over dik een maand maakt waarschijnlijk een gloednieuw model van Land Rover zijn opwachting: de Range Rover Velar (beeld: artist impression van Autocar). We berichtten al eerder over z’n komst, maar wanneer we de auto voor het eerst zouden zien was nog ongewis. De Sport Coupé van Range Rover moet het gat vullen tussen de Evoque en Range Rover Sport. Als concurrentie worden de BMW X6 en de Mercedes-Benz GLE Coupé genoemd, maar ook de Porsche Macan moet een prooi worden van de zeer uitgesproken Velar. Er wordt gefluisterd dat de nieuweling 1.800 kilo gaat wegen, waarmee de vijfzitter veel lichter is dan z’n concurrenten. Een plug-in hybride variant lijkt zeker.



BMW i8 in twee nieuwe lakkleuren

Ook in Genève staat de BMW i8 in twee nieuwe lakkleuren. Ze gaan door het leven als Frozen Editions en komen in de kleuren geel – eh sorry: Protonic Frozen Yellow – en zwart (Protonic Frozen Black). Het interieur volgt dezelfde kleurstelling in de accenten waarmee vooral de gele een vrolijke jongen wordt. Ook zijn keramische elementen en antracietkleurige hemelbekleding terug te vinden in de cabine. Onderhuids is de BMW i8 niet aangepast.



Zenvo viert jubileum met de TS1 GT ‘Anniversary Edition’

Het Deense sportwagenmerk Zenvo blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Dat viert men in Genève met een sterk hertekende ST1. Het draait de letters om en voegt GT aan de naam toe om te laten zien dat het om een wel heel bijzonder model gaat. De ‘Anniversary Edition’ beukt door de grens van 1.150 pk heen en slecht ook de barrière van 1 miljoen euro, want goedkoop is het feestje niet. Dan krijg je wel een handgebouwde tweezitter opgetrokken uit koolstofvezel.