Accu van de Jaguar I-Pace is razendsnel op te laden

Op 1 maart wordt de Jaguar I-Pace officieel onthuld. In aanloop van die datum laten de Britten weten de accu van hun elektrische nieuwkomer in 45 minuten al voor 80 procent is opgeladen.

De Jaguar I-Pace is toch wel een van de meest bijzondere modellen van 2018. Het is namelijk het eerste volledige elektrische model van het merk en bovendien verraadt het studiemodel een fraai gelijnde auto. Op 1 maart gaat het doek officieel van de auto en als opwarmertje komt Jaguar met nieuwe wetenswaardigheden. Zo is de accu van de I-Pace binnen 45 minuten voor 80 procent op te laden voor wie gebruikmaakt van een 100 kW gelijkstroomlader. De actieradius van de I-Pace zal waarschijnlijk 500 kilometer bedragen, dus na de drie kwartier aan de snelstroom moet 400 kilometer kunnen worden afgelegd. En dat is natuurlijk aanzienlijk.

Testen

In aanloop naar de onthulling over een maand, geeft Jaguar beelden vrij van testen van de I-Pace onder extreme omstandigheden. Zo werd de auto in en rond Jaguar Land Rovers testcentrum in het Zweedse Arjeplog onderworpen aan temperaturen tot wel -40 °C.