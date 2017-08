Dat de Kia Stinger GT naar Nederland komt, vinden we prijzenswaardig. Alleen kost de topversie wel bijna een ton. En of we dan voor een Kia zouden gaan?

Stel, je hebt een ton te besteden aan een auto, dan koop je bij BMW bijvoorbeeld de 6 Serie Coupé. Voor dat bedrag rijd je in een 3,0-liter zescilinder met 320 pk aan vermogen. Bij Audi kom je dan uit op de TT RS Coupé die het zelfs schopt tot 400 pk. Dan houd je nog bijna zeven duizend euro over ook. En zo is er bij meer mooie merken natuurlijk aardig te shoppen voor 100.000 euro.



Alternatieven

Kia zit met zijn nieuwe Stinger GT qua vermogen tussen beide Duitsers in. De 370 pk die zijn 3,3-liter V6 twin-turbo levert, is natuurlijk niet misselijk en de standaard vierwielaandrijving is ook aangenaam, maar ook de goedkopere – en uiterst krachtige – Audi kan die eigenschappen overleggen. De vraag is dus, kies je met een ton op zak bijvoorbeeld voor een degelijke Duitser, of ga je avontuurlijk en neem je de eerste echt sportieve Koreaan?



Uitrusting

De keuze op de Stinger GT zou kunnen vallen vanwege z’n zeer rijke standaarduitrusting. Er is lederen bekleding aan boord, geventileerde en verwarmde voorstoelen, een Harman Kardon geluidssysteem met liefst 15 speakers, airco, een head-up display, led-verlichting en zelfs een glazen schuifdak. En ook voor de metallic lak hoef je niet naar de optielijst te grijpen. De meeste moderne veiligheids- en assistentiesystemen zijn eveneens van de partij. De opsomming is nog niet klaar, want ook 19-inch wielen, adaptieve dempers en Brembo remmen zijn gemonteerd.



Meer keuze

En als het je vooral om de looks van Kia Stinger te doen is – en die is fraai – dan kun je al voor 59.995 euro terecht bij de geselecteerde Kia-dealers. Een 2,2 liter diesel met 200 pk is dan je keuze. Een prijsstapje hoger staat de Stinger met 2,0-liter turbobenzinemotor met 255 pk.