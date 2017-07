911 Targa in grijs/zwart maatpak als ode aan de Rijkspolitie Porsche

Om nu te zeggen dat hij als twee druppels water lijkt, nee, dat niet. Toch heeft de 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition wel degelijk raakvlakken met de legendarische Rijkspolitie Porsche.

Als Porsche Jan des Bouvrie had gekozen voor een herintepretatie van de Rijkspolitie Porsche 911 Targa uit de jaren ’60 was de auto waarschijnlijk een mix geweest van ‘off-white’ met spierwit. Collega Piet Boon – die eerder zijn naam zette onder een grijze Range Rover – kreeg echter de eer en hij koos voor een combinatie van satijnzwart en Alex Grijs. De gelijkenis met de Rijkspolitie Porsche zit hem vooral in de vlakverdeling, waarbij het oorspronkelijk wit nu grijs is en het oranje van het origineel nu als satijnzwart door het leven gaat.



Oranje

Wie goed kijkt, bespeurt ook enkele oranje accenten. De onderste louvres van de ventilatieroosters zijn in het oranje uitgevoerd, net als accenten in de het dashboard en dorpels. Als designergrapje is er ook een Alex-symbool aangebracht; een interpretatie van de helm van de inzittenden van de politie Porsche. Het silhouet van de historische Rijkspolitie 911 Targa is terug te vinden op de middenarmsteun.



Standaard is de 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition uitgevoerd met onder meer zwarte led koplampen, donker getinte achterlichten en 20-inch lichtmetalen Carrera S velgen.

Alex

De speciale uitvoering van de 911 Targa 4S heet de Alex Edition. ‘Alex’ was namelijk de bijnaam van de beroemde Rijkspolitie Porsche, omdat de auto’s waren gestationeerd in de Haagse Alexanderkazerne. ‘Alex’ deed dienst van 1962 tot en met 1996.



25 stuks

De Porsche 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition wordt gemaakt in een oplage van 25 stuks. De consumentenadviesprijs is € 248.966 (inclusief power pack). De Alex Edition is de komende tijd te zien in de showroom van Piet Boon in Oostzaan.