70 jarige Land Rover Defender viert feest mee als Works V8

Hieperdepiep hoera! De Land Rover Defender blaast 70 kaarsjes uit en geeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau in de vorm van 150 speciale edities: de 405 pk sterke Works V8.

De geschiedenis wijst uit dat de Land Rover Defender graag haar jubilea opvrolijkt met speciale V8-modellen. Op z’n 30e verjaardag, in 1978, kwam bijvoorbeeld de Series III Stage 1 V8 uit en in 1998 was de 50th Anniversary Edition voorzien van een V8-motor. Nu de Defender z’n pensioengerechtige leeftijd voorbij is, hij wordt 70 dit jaar, draaft hij weer op met een V8-benzinemotor. Ditmaal bedraagt het vermogen liefst 405 pk en daarmee is de Land Rover Defender Works V8 de krachtigste Defender ooit. Dankzij een 0 naar 96 km/u (60 mijl) in 5,6 seconden kun je er zelfs stoplichtsprintjes mee winnen. Dat is toch weer eens wat anders dan de 122 pk sterke reguliere versie.



Sportmodus

Land Rover is van plan om 150 bestaande exemplaren te voorzien van de 5,0-liter motor, naast de nodige 70th Edition badges, automatische achttraps ZF‑transmissie met sportmodus, opgewaardeerde remmen en gewijzigde wielophanging (veren, dempers en anti-roll bars). Omdat er bijna 170.000 euro moet worden neergeteld voor een verjaardagseditie, voorziet Land Rover de auto eveneens van 18-inch Sawtooth-lichtmetalen wielen en een Windsor lederen interieur. Verder worden LED-koplampen geïnstalleerd. Er is bovendien te kiezen uit acht exterieurkleuren, waaronder twee lakken met satijnfinish. Ter contrast worden het dak, wielkastranden en de grille uitgevoerd in Santorini Black. Als accent gebruikt Land Rover Classic ook gefreesd aluminium. Dat is terug te vinden op onder meer de deurgrepen, tankdop en motorkapbelettering.

Land Rover Classic biedt de Defender Works V8 aan met 90 of 110 wielbasis. Later komen er ook powerupgrades beschikbaar voor de TDCi-dieselmotoren.