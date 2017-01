De GT2-versie van de Porsche 911 (991) is in aantocht en volgens ingewijden krijgt hij zeker 650 pk mee. Op de Nürburgring zijn ze al aan het handenwrijven.

De Britse Porsche-fanaten van Total911.com weten het zeker: de Porsche GT2 is in aantocht en krijgt zeker 650 pk mee. De nieuwste ‘widowmaker’ neemt de 3,8-liter twinturbo uit de huidige Turbo S als basis en plakt flink wat pk’s bij het toch al niet beperkte vermogen van 580 pk. De GT2 blijft achterwielaangedreven al zullen we een handbak niet terugzien komen. Porsche ziet meer in haar zeventraps PDK.

Nürburgring

Als proeve van bekwaamheid zal de nieuwe GT2 binnen afzienbare tijd op de Nürburgring verschijnen. Volgens Total911.com laten berekeningen zien dat de 911 GT2 7 minuten en 5 seconden over het circuit moet doen. Dat is 13 seconden rapper dan de snelste rondgang van de huidige GT2 RS.

Turbo S

Verwacht wordt derhalve dat de nieuwe Porsche 911 GT2 minstens net zo snel is als de vierwielaangedreven Turbo S. Dat model handelt de 0-100 km/u sprint af in 2,9 tellen en kent een topsnelheid van 330 km/u.