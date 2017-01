MG SUV concept in Shanghai

Het automerk MG leeft al een paar jaar in betrekkelijke anonimiteit voort bij de nieuwe Chinese eigenaar SAIC, maar er wordt wel degelijk gewerkt aan nieuwe modellen. Op de Shanghai Auto Show zal de MG CS SV concept worden getoond.

Er zijn de afgelopen jaren al enkele modellen onder de naam MG gemaakt, zoals de MG5 en de MG6 en de laatste is ook al twee jaar te koop in Groot-Brittannië. Maar de oversteek naar de rest van Europa is nog niet gemaakt en als dat gaat gebeuren moeten we wel rekenen op geheel andere modellen. Geen open sportauto’s of sportieve sedans, maar gewone personenauto’s. En als het aan MG ligt komt daar op korte termijn een SUV bij. De MG CS SUV Concept is gebaseerd op het platform van de MG5 en zou een 1,5 liter viercilinder turbomotor krijgen met 135 pk. De onthulling van het concept is op 20 april op de Shanghai Auto Show.