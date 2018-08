40 TDI nieuw in leveringsprogramma Audi A6 en A7 Sportback

Vanaf oktober zijn de Audi A6 en A7 Sportback ook te rijden met een 204 pk sterke TDI-motor. Deze ‘40 TDI’ is gekoppeld aan een S tronic automaat en voorwielaandrijving.

In de prijslijsten van de Audi A6 en A7 Sportback stond nog geen echte instap-dieselmotor. Wie wilde dieselen was dus aangewezen op de sportievere en dus dus duurdere modellen. Vanaf oktober zijn zowel de Audi A6 als de A7 Sportback ook leverbaar met een 204 pk sterke TDI-motor. Het gaat om de Audi A6 40 TDI Limousine en de Audi A7 Sportback 40 TDI. De prijskaartjes starten respectievelijk bij 61.245 euro en 72.265 euro. De A6 40 TDI Avant kost je 64.645 euro. Deze ‘40 TDI’ is overigens standaard gekoppeld aan een S tronic automaat en voorwielaandrijving.

Acceleratie

De Audi A6 en A7 Sportback 40 TDI zijn met hun tweeliter TDI behoorlijk snel van hun plaats. Zo tekent de A6 40 TDI Limousine een 0-100 km/u-tijd aan van 8,1 seconden. De Audi A7 Sportback 40 TDI is tweetiende langzamer van z’n plek en ook de A6 Avant doet er 8,3 tellen over.