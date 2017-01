Porsche-trilogie gepresenteerd

De Porsche-trilogie, drie spraakmakende biografieën van de meest legendarische Porsche-coureurs die Nederland heeft gekend, is vandaag gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan de zus van Carel Godin de Beaufort (Cornelie Petter), Gijs van Lennep en Ben Pon.

Ook de auteurs van de drie bijzondere boeken, Frits van Someren, Rob Wiedenhoff en Ton Roks, ontvingen een exemplaar van de trilogie. In de drie prachtige boeken, die in een oplage van slechts 850 exemplaren zijn vervaardigd, komen naast de indrukwekkende raceverledens van de drie legendarische Porsche-coureurs ook andere aspecten uit hun leven aan bod. De boeken zijn rijk geïllustreerd met unieke foto’s die onder andere beschikbaar zijn gesteld door het Porsche Museum in Stuttgart, maar bevatten ook nooit eerder gepubliceerde foto’s van amateurfotografen. De boeken zijn tweetalig – ze bevatten Nederlandse en Engelse tekst – en worden geleverd in een stijlvolle cassette.

Limited Editions

Het drieluik is vervaardigd in een oplage van 850 exemplaren, maar er zijn ook 150 gesigneerde ‘Limited Editions’ gemaakt, waarbij de editie van Carel Godin de Beaufort zal worden gesigneerd door zijn zus Cornelie Petter – Godin de Beaufort. De gesigneerde exemplaren gaan ook vergezeld van een litho van drie kunstwerken van Marcel Bastiaansen. Een exemplaar van de bijzondere Porsche-trilogie is te bestellen via www.porsche.nl/classic.