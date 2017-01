Officieel: Fisker Atlantic

Nadat de auto al op veel plaatsen was uitgelekt heeft Fisker het nu officieel gemaakt: de Atlantic is onthuld in New York.

De Atlantic is het kleinere broertje van de Karma en is de volgende stap in de ontwikkeling van het modelgamma van Fisker. De Atlantic is qua design in lijn met de Karma, maar een stuk compacter. Exacte maten zijn nog net genoemd, maar er wordt verwezen naar de exterieurmaten van de Audi A5 en dat betekent een lengte van circa 4,65 meter, een breedte van 1,85 meter en een hoogte van 1,38 meter.

De Fisker Atlantic is weer een plug-in hybride en wordt dus op korte trajecten aangedreven door een elektromotor op de achterwielen, maar vierwielaandrijving wordt een optie. Zodra de accu leeg is, springt een benzinemotor bij om de stroom te verschaffen voor de elektromotor. De berijder heeft de keuze om dit automatisch te laten geschieden of zelf te kiezen tussen uitsluitend elektrisch rijden of gebruik maken van de ritverlenger. Een markant stylingkenmerk van de Atlantic is het glazen dak met ‘spinstructuur’, die de carrosserie versterkt en tegelijk veel hoofdruimte biedt. Een prijs en een introductiedatum heeft Fisker nog niet genoemd, maar verwacht wordt dat de auto eind 2013 op de markt komt.