Boek over unieke Volvo’s en bomen

FiftyFifty is de naam van een zojuist verschenen boek over 50 bijzondere Volvo-modellen en 50 bijzondere bomen. Het kost 49,95 euro en is verkrijgbaar via www.swedishcollection.nl.

Het uniek boek is geschreven door bomenkweker Hans Blokzijl en CARROS Magazine hoofdredacteur Carlo Brantsen. De reden om bomen en Volvo’s te combineren in een boek verklaren de schrijver als volgt: “De een stoot CO2 uit en de ander neemt het op, om er vervolgens onder meer zuurstof van te maken”. De schitterende fotografie in FiftyFifty komt grotendeels voor rekening van topfotograaf Ingmar Timmer.

Bomencentrum Nederland

De combinatie van auto’s en bomen ligt wat ‘groene entrepreneur’ Hans Blokzijl betreft redelijk voor de hand. Blokzijl is namelijk, naast fervent Volvo-liefhebber en collectioneur, eigenaar van Bomencentrum Nederland, een Baarnse bomenkwekerij waar men terecht kan voor de meest unieke bomen in vele formaten. “Ik liep al langere tijd rond met het idee om mijn twee passies in een boek samen te brengen. Gelukkig was er weinig voor nodig om mijn goede vriend Carlo Brantsen, hoofdredacteur van CARROS Magazine, voor dit idee enthousiast te maken. Want ja, hij is nou eenmaal van ons twee de schrijver hè…”.

Swedish Collection

FiftyFifty behandelt grotendeels klassieke Volvo-modellen die deel uit maken van Swedish Collection, de privécollectie van Hans Blokzijl. Enkele modellen komen bij relaties vandaan. Brantsen: “Hans heeft veel auto’s, maar een vijftal auto’s haalden we van elders omdat die in mijn optiek niet in FiftyFifty mochten ontbreken. Zo zijn we in België bij een collectioneur geweest, deden we een beroep op enkele gevestigde Volvo-specialisten en completeerden we het geheel met Volvo’s van particulieren. Er zullen overigens altijd mensen blijven die bepaalde Volvo-modellen in FiftyFifty missen, maar dat hou je altijd. Die moeten dan zelf maar een boek maken”.

50 bomen

Bij elk getoond Volvo-model selecteerde bomenkweker-in-het-groot Hans Blokzijl een specifieke boom. “Ook daarbij heb ik mijn persoonlijke voorkeuren laten spreken, want Bomencentrum telt zo’n 350 soorten, terwijl er in FiftyFifty ruimte was voor 50. Ik heb me beperkt tot de bomen waar ik echt iets mee heb, hetzij vanwege hun schoonheid, hetzij vanwege hun kenmerken. Die worden bovendien nog eens uit de doeken gedaan in een korte en bondige tekst, aangevuld met de belangrijkste ‘technische gegevens’.

Personalisering

FiftyFifty is een privé-uitgave en is vooralsnog dus niet verkrijgbaar in kiosk of boekhandel. Hans Blokzijl: “Een bewuste keuze. Wij nemen de verkoop en distributie zelf ter hand via Swedish Collection. Het leuke is dan namelijk dat je dingen kunt doen die anders niet mogelijk zijn. Voorbeeld? Via een geavanceerd systeem kun je bij een afname van vijf exemplaren of meer via www.swedishcollection.nl het omslag zelf tegen een zeer bescheiden meerprijs laten bedrukken met je (bedrijfs)naam, begeleidende tekst en zelfs met foto of logo. Daarmee ontstaat een heel persoonlijk en volstrekt uniek geschenk voor relaties, vrienden en klanten! De eerste die dit in de praktijk bracht was overigens Volvo Cars Nederland, die op deze wijze de eerste 1.000 volledig gepersonaliseerde exemplaren van FiftyFifty heeft afgenomen”.

De Nederlandse uitgave van FiftyFifty verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren, maar er is ook een Engelstalige en Zweedse versie op komst, omdat sw belangstelling vanuit het buitenland onverwacht groot is.

www.swedishcollection.nl