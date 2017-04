Verenpak voor McLaren 570GT en meer 1 april-grappen

Zaterdag was het 1 april en dus zagen we de nodige grappen van autofabrikanten voorbij komen. Een overzicht van de meest in het oog springende ‘kikkers in je bil’.

McLaren 570GT krijgt aerodynamisch verenpak

McLaren pakte het over de top aan met de melding dat de 570GT voortaan ook met verenpak leverbaar is. Een heuse biomimicry-specialist van het merk komt aan het woord en verklaart dat McLaren zich in haar aerodynamische designs laat inspireren door het dierenrijk. Dit maal is het oog gevallen op de vogel. Die is snel en wendbaar en die eigenschappen kun je natuurlijk ook naar de 570GT vertalen door deze te voorzien van liefst 10.000 koolstofvezel veren.

Lexus Lane Valet

Kan er nu niets worden gedaan aan die langzame linksplakkers? Nou, Lexus heeft het antwoord. Wie een Lexus LC aanschaft met een Lane Valet-systeem heeft de rijbaan voor zichzelf, doordat de technologie linksplakkers de andere rijbaan op dirigeert. Hoe? Via vehicle-to-vehicle communicatie natuurlijk.

Honda Horn Emoji’s

Die gezichtjes – blij, verdrietig, verliefd – die je mee kunt sturen in een whatsapp-bericht heten natuurlijk Emoji’s. Honda voegt een aantal van die emoji’s toe aan het stuurwiel van je auto, zodat je voortaan beschikt over verschillende claxon-tonen. Om je buren te begroeten of als je in een file staat.

Drive-out Cinema

Zit je net lekker naar een film te kijken in een typisch Amerikaanse drive-in bioscoop, besluit de persoon op de chauffeursstoel om de actie eens levensecht te maken. Dat overkwam een aantal nietsvermoedende bezoekers aan de actiefilm Fate of the Furious, waarin het draait om autoraces en achtervolgingen. Telecommuncatiebedrijf Xfinity had de genodigden namelijk naast Oakley Lehman en Ken Gushi gezet, respectievelijk een stuntman en een driftspecialist. Op het moment dat de adrenaline in de film oploopt, scheuren zij met een verbaasde bijrijder de ‘zaal’ uit.