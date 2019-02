10 jaar V10: dit is de gelimiteerde Audi R8 V10 Decennium

In 2009 debuteerde de atmosferische V10-motor in de Audi R8. Een decennium later viert Audi dat met een special edition van de R8 V10 in een gelimiteerde oplage van 222 stuks.

Tien jaar geleden stopte Audi voor het eerst een V10-krachtbron in een R8. Dat eerste exemplaar was ‘slechts’ 525 pk sterk, want inmiddels halen de Duitsers 620 pk uit de 5,2-liter turboloze, hoogtoerige krachtbron. Om te vieren dat de V10 al tien jaar veel rijplezier biedt, introduceert Audi nu de R8 V10 Decennium.

Accenten

Die speciale versie komt in een oplage van 222 stuks en is gespoten in een Daytona Grey mat effect (al zijn er nog vijf kleuren beschikbaar). De R8 V10 Decennium krijgt 20-inch wielen aangemeten die in mat brons zijn gelakt. De voorspoiler, de dorpels en de diffuser op hun beurt weer in het glanzend zwart uitgevoerd, terwijl de sideskirts en de spiegelbehuizingen van koolstofvezel zijn.

In het interieur wordt met dezelfde kleuren en materialen gespeeld: koolstofvezel en koperkleurige stiksels voeren de boventoon. Bovendien heeft elke R8 V10 Decennium heeft zijn eigen nummering.



Het jubileummodel sprint van nul naar 100 km/u in 3,1 tellen en kent een topsnelheid van 331 km/u.