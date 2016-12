Kort nadat NSU de vooruitstrevende Ro80 had gelanceerd, werd dit model met een overweldigende meerderheid gekozen tot Auto van het jaar 1968. Deze bijzondere sedan had echter ook de dubieuze eer om verantwoordelijk te zijn voor het einde van NSU.

“Een zeer geavanceerde, Wankel-rotatie gemotoriseerde sedan met voorwielaandrijving uit Neckarsulm, die voortreffelijke wegligging, luxe, prestaties en veiligheid biedt.” Met deze loftuiting begon het gerenommeerde Britse magazine Motorsport in 1969 het artikel over de NSU Ro80. Na bijna een halve eeuw kan ik me volledig bij die conclusie aansluiten. Echter, kijkend naar de levensloop van de Ro80 vormt zich een totaal ander beeld, waarbij de Audi-slogan ‘voorsprong door techniek’ beter vervangen kan worden met ‘ondergang door techniek’. Eind 1967 liepen de eerste Ro80’s bij NSU van de band en dat was eerder dan aanvankelijk gepland was. Mazda was op hetzelfde moment namelijk bezig met de Cosmo die eveneens van een rotatiemotor voorzien moest worden. De Duitsers wilden die primeur natuurlijk in geen geval aan de Japanners afstaan. Dat daarmee belangrijke ontwikkelingstijd werd gemist zou later blijken uit opstapelende technische problemen waardoor NSU diep in de problemen zou geraken. Bijzonder was ook dat NSU tot eind jaren zestig bekend stond als producent van compacte en voordelige middenklassers; met de Ro80 begaf het merk zich dus opeens op een heel ander niveau. De ontwerpopdracht luidde om een sedan te ontwikkelen met daarin een Wankelmotor en aan het design moest duidelijk te zien zijn dat er bijzondere techniek onder het plaatwerk schuilging. Dat ontwerp was afkomstig van Claus Luthe en is zonder meer als revolutionair te betitelen. Tegenwoordig is de Ro80 voor de leek misschien gewoon een oude auto, maar zet er enkele tijdsgenoten naast van bijvoorbeeld BMW en Mercedes-Benz en opeens wordt duidelijk welke impact deze NSU eind jaren zestig maakte met zijn ongekende stroomlijnvorm met een weerstandscoëfficiënt van 0,35 C w . Kijk dan naar de Audi-ontwerpen van eind jaren tachtig en opeens behoeft het ontwerptalent van Luthe geen enkele uitleg meer.



Oliecrisis

De technische problemen waar de Ro80 door geteisterd werd, hadden vooral betrekking op de betrouwbaarheid van de aandrijflijn. Een totaalgewicht dat bijna anderhalf keer hoger uitviel dan gepland en een brandstofverbruik dat bijna twee keer zo hoog lag, waren ook geen pluspunten met een wereldwijde oliecrisis voor de deur. Met name de rotatiemotor bleek een zwak punt omdat de punten van de rotors niet hard genoeg waren en dus vroegtijdig afsleten. Daardoor kwam er speling tussen de drie ‘kamers’ waar het verbrandingsproces plaatsvindt en liepen de Wankelmotoren eerst slecht om er na verloop van tijd zelfs helemaal mee te stoppen. Het – soms zelfs meerdere malen! – volledig vervangen van de motor onder garantie was dan ook geen uitzondering. Tot en met 1970 waren de verkoopaantallen nog prima met gemiddeld zo’n zevenduizend stuks per jaar, maar in 1971 halveerde dat aantal en vanaf 1974 kelderden de verkopen naar een dieptepunt. In 1977 werd besloten de productie te stoppen en stond de teller op een totaal van ruim 37.000 geproduceerde exemplaren.



Horten en stoten

Het exemplaar dat wij bij importeur Pon in Leusden ophaalden verkeert in absolute nieuwstaat, met nog geen 9.000 kilometer op de teller. Technisch is dit exemplaar dus perfect en dat is de enige manier om een Ro80 tegenwoordig op een eerlijke manier te beoordelen. Rijden met een Ro80 in deze voortdenderende tijd van razendsnel schakelende DSG’s en onmerkbaar functionerende automaten is overigens nog best een uitdaging. Het gaat er namelijk vooral om erg geduldig te zijn bij de bediening van gaspedaal en versnellingspook. Want de voeten bedienen twee pedalen, zoals bij een automaat, maar de rechterhand schakelt net zoals bij een normale handbak. Het enige verschil is dus dat de koppeling automatisch bediend wordt. Wie de versnellingspook meteen na het intrappen van de rem richting eerste versnelling duwt en direct gas geeft, wordt getrakteerd op een nukkig horten en stoten. Ook wanneer de pook bijvoorbeeld bij een verkeerslicht in vrij wordt gezet en direct daarna weer in I wordt geduwd, is het zaak niet direct weg te willen rijden. Wanneer te snel gas wordt gegeven is het pneumatische bedieningselement nog niet gereed met de snelle gangwissel en reageert de auto geërgerd of weigert zelfs helemaal om in beweging te komen. De moderne leaserijder zal er na enkele honderden meters hoofdschuddend bij weglopen, maar als liefhebber van analoge techniek kan ik enorm genieten van dit mechanische ballet. Bij de juiste bediening werkt het systeem namelijk perfect en schakelt de halfautomaat boterzacht op en terug. Dat genieten wordt nog eens versterkt door de prachtige, trillingvrije loop van de rotatiemotor met twee schijven. Die levert zijn maximum vermogen pas bij een ogenschijnlijk hoog toerental van 5.500 tpm, maar voor een schijvenmotor is dat nog een relatief lage waarde. De motor klinkt dan ook totaal niet gestrest en draait zonder problemen verder richting de 7.000 tpm. Je zou de Ro80 dus zomaar sportieve eigenschappen kunnen toedichten, want door de onafhankelijke voorwielophanging, de prima gewichtsverdeling en de vier schijfremmen is de Ro80 altijd te porren voor een partijtje ravotten op een bochtig traject. Met het hele gezin heerlijk toerend over provinciale wegen met een geruite deken en goedgevulde picknickmand in de kofferbak is een andere manier om optimaal van de Ro80 te genieten.



Audi

Als hobby voor liefhebbers van bijzondere klassiekers en zeker van bijzondere techniek, is de Ro80 zonder meer een echte aanrader. Let er echter wel op dat de auto is behept met enkele belangrijke tekortkomingen heeft en daar dient in meerdere opzichten – waaronder financieel – rekening mee gehouden te worden. We moeten daar echter ook weer niet al te paniekerig over doen – het is geen Mercedes-Benz 200 D uit de jaren tachtig, zullen we maar zeggen. Gelukkig zijn de volgelingen van het merk en zeker van dit model enorm actief en doen zij niets liever dan hun geliefde Wankelmotor zo gezond mogelijk houden. Met moderne technieken en materialen is dat overigens een stuk eenvoudiger geworden, dus ook daarmee wordt nog eens bewezen dat NSU zijn tijd (te) ver vooruit was met de Ro80; eigenlijk was het concept simpelweg te goed voor wat er in de jaren zestig technisch haalbaar was. Uiteindelijk zorgden de verliezen op dit problematische hoogstandje ervoor dat Volkswagen NSU opkocht en samen met Auto Union onder de naam Audi NSU Auto Union AG liet voorbestaan, om het uiteindelijk te transformeren tot wat wij nu kennen als Audi. Denk daar nog maar eens over na, wanneer u de gevleugelde term ‘voorsprong door techniek’ weer eens tegenkomt.

Tekst: Natan Tazelaar

Fotografie: Ingmar Timmer