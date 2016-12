Lamborghini LM002; de legendarische voorloper van de Urus

De Lamborghini Urus die voor 2018 gepland staat, is niet de eerste SUV in de geschiedenis van het Italiaanse merk. Dat is de LM002; een waar offroadmonster uit midden jaren tachtig.

Aan het einde van de jaren zeventig wilde het Amerikaanse leger een auto hebben die het kon inzetten op de moeilijkste terreinen. Via een aanbesteding meldde onder meer Lamborghini zich. De Italianen presenteerde de LM001 – LM staat voor Lamborghini Militaria – een terreinbeul voorzien van een Chrysler V8. Deze ‘Cheetah’ werd echter verslagen door de Humvee.



Countach

Lamborghini zette het idee voor een SUV niet in de ijskast. In 1982 nam het de LM002 mee naar de autosalon van Genève. De Lamborghini LM002 was bedoeld voor de consumentenmarkt – in de praktijk wisten alleen rijke Arabieren met een woestijn als achtertuin raad met de mastodont – en werd voorzien van de 5,2-liter V12 uit de Countach.



Gigant

Tussen de jaren 1986 en 1992 werd de LM002 daadwerkelijk geproduceerd in een totale oplage van ruim 300 stuks. Hoewel Lamborghini lichtgewicht materialen als aluminium en glasvezel gebruikte, woog de vierwielaangedreven LM002 ruim 2,7 ton. Dankzij de 450 pk sterke Countach-motor spurtte de gigant toch binnen de acht tellen van 0-100 km/u. De topsnelheid bedroeg 210 km/u en volgens Lamborghini kon de LM002 – met zijn speciaal ontwikkelde Pirelli-banden – een hellingshoek van 120 graden bedwingen. Saillant detail: gebruikers berichtten over praktijkverbruiken van 1 op 2 bij offroadinzet.



Rambo Lambo

Lamborghini heeft de LM002 – haast vijf meter lang – op haar website gerangschikt onder de ‘meesterstukken’. Ze noemt het model ‘een voorloper op de krachtige SUV’s die een decennium later verschenen’. Het Amerikaanse toonaangevende weekblad Time rangschikte de LM002 onder de vijftig slechtste auto’s ooit gemaakt. Ze noemt de auto ‘onnodig’ en verwijst – met een knipoog – naar de populariteit van de auto bij dictoriale regimes. Zo blies het Amerikaanse leger de LM002 van de zoon van Sadam Hussein als een op om te kijken hoe een autobom werkt. De LM002 heeft voornamelijk een cultstatus, fraai geillustreerd door de bijnaam ‘Rambo Lambo’ .