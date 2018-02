Jaguar blijft klassiekers continueren: nu is de D-type aan de beurt

Bij Jaguar Classic hebben ze de smaak goed te pakken. Na de recente bouw van zes Lightweight E-types en negen XKSS-en, wordt nu de D‑type in een oplage van 25 stuks gecontinueerd.

De legendarische Jaguar D‑type liep 62 jaar geleden voor het laatst van de band, maar Jaguar Classic gaat er nu toch weer 25 exemplaren van bouwen. Gewoon omdat het kan. En omdat de oorspronkelijk reeks uit 100 D-types moest bestaan. Er zijn er uiteindelijk maar 75 gebouwd, dus Jaguar had nog een belofte in te lossen.



Jaguar XKSS

Maar eerst even twee jaar terug in de tijd. In 2016 kondigde Jaguar Classic de komst van 9 XKSS-en aan. Door een brand in de fabriek in 1957 waren er slechts 16 stuks gefabriceerd en niet de beoogde 25. Om het aankomende 60-jarige bestaan te vieren, werden de ontbrekende 9 toch nog tot leven gewekt. Compleet met de hand en volgens de specificaties van toen. Voor 1,2 miljoen euro werd elke ‘nieuwe’ XKSS vorig jaar aan de man gebracht.



Lightweight E-type

Het eerste zogenaamde ‘continuation’-model van Jaguar Classic was echter de Lightweight E-type. In 2014 en 2015 werden daar een half dozijn van gemaakt. Sowieso is Jaguar Classic zich druk aan het profileren, want recent nog onthulde het de E-type Reborn, een eerste van in totaal 10 door de fabrikant zelf gerestaureerde Jaguar E-type Series I.



Originele specificaties

De 25 nieuwe D-types worden voorafgegaan door een prototype die vandaag op Salon Rétromobile in Parijs wordt onthuld. Vervolgens worden de overige exemplaren met de hand gebouwd door Jaguar Land Rover Classic Works in Warwickshire en wederom volgens de oorspronkelijke specificaties. Zo heeft Jaguar Classic toegang tot originele tekeningen. Geïnteresseerden kunnen zelf aangeven of ze de Shortnose-versie volgens de specificaties uit 1955 willen of de Longnose-versie van een jaartje later. Laatstgenoemde onderscheidt zich door de langere motorkap, de markante vin achter de bestuurder, een bredere cilinderkop en eenvoudig te verwisselen remklauwen.

De Jaguar D‑type won drie keer de 24-uursrace van Le Mans in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De auto wordt aangedreven door een zescilinder XK-motor.