Jaguar E-type Zero: ‘De mooiste auto ter wereld’ gaat elektrisch

Een auto uit de jaren ’60 voorzien van een elektrische aandrijving. Voor haar Tech Fest doet Jaguar het met een E-type.

Al snel nadat Jaguar de E-type in 1962 introduceerde, werd de auto gedoopt tot ‘de mooiste auto ter wereld’. 45 jaar later is het nog altijd zo’n beauty dat Jaguar heeft besloten een E-type Series 1.5 Roadster uit 1968 te restaureren. Omdat Jaguar tegenwoordig helemaal in de elektrische aandrijflijnen zit – de Jaguar I-PACE komt er binnenkort aan – is het gerestaureerde exemplaar daar ook van voorzien. De auto, tot E-type Zero gedoopt, beschikt over een op maat gemaakte elektrische aandrijflijn met een vermogen van 220 kW. Daarmee sprint de E-type Zero in slechts 5,5 seconden van nul naar honderd.



Origineel

De elektrische aandrijflijn heeft bijna dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke benzinemotor en transmissie, waardoor de carrosseriestructuur van de E-type niet hoefde te worden gewijzigd. Ook de wielophanging en de remmen bleven onaangepast. Volgens Jaguar rijdt, stuurt en remt de auto als het origineel.



De Jaguar E-type Zero is ontwikkeld in de nieuwe Jaguar Land Rover Classic Works in Coventry, Engeland en wordt van 8 t/m 10 september aan het publiek getoond tijdens het Jaguar Land Rover Tech Fest in het Central Saint Martins College of Art and Design in Londen.