Jaguar E-type Reborn: een halve eeuw oud, maar zo goed als nieuw

Volgende week barst de klassiekerbeurs Techno Classica in Essen weer los. Jaguar Classic is er aanwezig met zijn eerste E-type Reborn; een door de fabrikant zelf gerestaureerde Jaguar E-type Series I (1961-1968).

Bij Jaguar Land Rover Classic Works in het Britse Coventry gaan ze de komende tijd aan de slag met in totaal tien E-type modellen uit de jaren zestig (1961-1968). De klassiekers worden stuk voor stuk gerestaureerd tot concoursstaat. Het project staat te boek als E-type Reborn en de restauratie vindt plaats op basis van de officiële productiegegevens, tekeningen en specificaties van de auto’s zoals die bij Jaguar Heritage Trust bekend zijn. Bovendien worden er uitsluitend onderdelen van Jaguar Classic Parts gebruikt en ook worden zoveel mogelijk de originele productietechnieken gebruikt. Zo worden de carrosseriedelen via de puntlas-methode gemonteerd.



Upgrade

Hoewel het E-type Reborn-programma de nadruk legt op authenticiteit, zijn upgrades desgwenst mogelijk. Onder andere de koeling, de versnellingsbak en remklauwen vóór kunnen aangepast worden. Daarvoor gebruikt Jaguar dan bijvoorbeeld onderdelen van de Lightweight E-type of E-type Series II.



Techno Classica

De eerste E-type Reborn is te zien tijdens de klassiekerbeurs Techno Classica in Essen (5-9 april). Het gaat om een Series I Fixed Head Coupé 4.2 in de kleur Opalescent Gunmetal Grey. Dit betreffende exemplaar is in mei 1965 naar Californië geëxporteerd en heeft tot hij in 1983 werd opgeslagen 78.000 mijl gereden.



Jaguar XKSS

Eerder waagde de klassiekerafdeling van Jaguar en Land Rover zich aan negen exemplaren van de Jaguar XKSS. Dat was echter geen restauratie omdat de auto’s compleet vanaf schets werden opgebouwd. Met een prijskaartje van 1,2 miljoen euro per stuk is de ‘nieuwe’ XKSS geen goedkope jongen gebleken. Prijzen voor de E-type Reborn modellen geeft Jaguar niet, omdat die afhangen van de specificaties per model.