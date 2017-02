Met CARROS-kassakorting naar Capital Cars & Classics

Als CARROS-lezer krijgt u uw kaartjes voor Capital Cars & Classics 2017 met een fikse kassakorting. Wie bijgevoegde voucher inlevert, betaalt € 16,00 in plaats van € 19,75.

Op zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017 wordt de tweede editie van Capital Cars & Classics gehouden (dit jaar in combinatie met een openings-rally). In de Amsterdamse Kromhouthal verzamelt een mix van oldtimers, youngtimers en supercars zich, terwijl ook de hoogwaardige catering net als vorig jaar van de partij is. Kortom, een evenement voor fijnproevers. In Amsterdam vindt u eveneens aanbieders van lifestyle artikelen zoals vintage horloges en kleding en organisatoren van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.

Kassa-korting

Omdat CARROS de oficiële mediapartner van Capital Cars & Classics 2017 is, profiteert u van een flinke korting. U betaalt voor een entreekaartje € 16,00 in plaats van € 19,75. Het enige wat u hoeft te doen is onderstaande voucher downloaden, uitprinten en op 18 of 19 maart ingevuld afgeven bij de kassa van Capital Cars & Classics als u uw entreebewijs aanschaft.

Kijk voor meer informatie over Capital Cars & Classics op www.cc-c.nl.

Beeld: Capital Cars & Classics.