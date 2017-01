De tweede Capital Cars & Classics vindt plaats op 18 en 19 maart in Amsterdam. Een dag eerder wordt het nieuwe auto-evenement gestart met een rally over de Noord-Hollandse binnenwegen.

Op 18 en 19 maart vindt de tweede editie van Capital Cars & Classics plaats. De locatie is net als vorig jaar de Amsterdamse Kromhouthal. Daar is een weekend lang de ideale mix van met smaak geselecteerde oldtimers, youngtimers en supercars te vinden.



Rally

Capital Cars & Classics begint dit jaar echter al een dag eerder met een rally over de Noord-Hollandse binnenwegen. Het startschot daarvoor wordt op vrijdagmiddag gegeven bij Gassan Diamonds in hartje Amsterdam, waarna alle deelnemers aan het eind van de dag samenkomen op de evenementenlocatie: de prachtig industriële Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Daar wacht een luxe diner van Ron Blaauw (Grand Night).

Inschrijvingen

Voor de rally en de Grand Night zijn nog kaarten op aanvraag verkrijgbaar via info@cc-c.nl of via de website van Capital Cars & Classics.

Beeld: Capital Cars & Classics