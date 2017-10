Lancia Thema 8.32: onmogelijke auto

Af en toe kom je een exoot tegen die je echt niet zomaar kunt voorbijlopen. Zoals de Lancia Thema 8.32, ook wel Thema Ferrari genaamd, die we bij onlycabrios.nl zagen. Want jawel, onder de motorkap van deze Italiaanse zakensedan zit een hele echte Ferrari V8-motor. En die klinkt waanzinnig!

Eigenlijk volstrekte dwaasheid, een achtcilinder volbloed sportautokrachtbron in een tamelijk brave limousine als de Lancia Thema takelen. En hem dan ook nog de voorwielen laten aandrijven. Alsof het gewicht van de V8 al niet genoeg onderstuur veroorzaakt! Maar het kon eind jaren tachtig gewoon binnen het Fiat-concern, want de boekhouders hadden nog niet zo veel in de melk te brokkelen en voor de reputatie van de Lancia Thema leek het wel een goede zaak. Bovendien was het zeer ‘in de mode’ om een prestatiesedan in je gamma te hebben.

En dus werd een 2,9 liter V8 uit de Ferrari 308 en Mondial aangepast voor gebruik in de Lancia Thema, één van de vier auto’s die geconstrueerd waren op het ‘Tipo Quattro’-platform waarop ook de Saab 9000, de Fiat Croma en de Alfa Romeo 164 waren gebouwd. De hiermee geïntroduceerde platformtechniek is vandaag de dag gemeengoed in de auto-industrie. Het in een sedan van een concerngenoot lepelen van een Ferrari V8-motor is dat bepaald niet en dat zal op deze wijze ook wel nooit meer gebeuren.

‘VLAKKE’ KRUKAS

Destijds was de Thema 8.32 (de 8 staat voor het aantal cilinders, 32 voor het aantal kleppen) een opwindend sterke en snelle auto, maar vandaag heeft een GTI’tje uit het C-segment vaak al meer kracht dan de 215 pk die de eerste serie – waarvan tussen 1987 en 1989 2.370 stuks zijn gemaakt – leverde. Met een sprint van 0 naar 100 km/h in 6,8 seconden en een top van 240 km/h trek je de aandacht echt niet meer. Een beetje leuke ‘leasediesel’ haalt het ook.

Maar draai de contactsleutel van de Thema Ferrari om en uit alle hoeken en gaten komen de mensen op de uitlaatgrom af. Zelfs als de motor stationair draait. En dan heeft de 2,9 liter V8 nog niets eens de ‘vlakke’ krukas (kruktappen om de 180 graden) die de Ferrari achtcilinders hun opzwepende akoestiek verschaffen. De motor van de 8.32 heeft ook kleinere kleppen en een andere ontstekingsvolgorde dan de Ferrari’s om hem beter geschikt te maken voor het alledaagse verkeer.

GEZAPIG

Dat is gelukt, want je kunt de Thema 8.32 met groot gemak kalm berijden. Al bij lage toeren is er dermate veel koppel dat je bij iets meer dan 2.000 toeren kunt doorschakelen om de motor respectvol te behandelen en lekker rustig op temperatuur te laten komen. En dat doen we ook als we in de Betuwe pogen om het erbarmelijke voorjaarsherfstweer te ontvluchten voor een set passende foto’s.

Na een minuut of twintig is de forse plas olie in de motor warm en durven we wat meer prestaties te vragen. De steigerende paardjes in het vooronder mogen in draf en dat doen ze maar al te graag. Gretig klimt de motor in de toeren, begeleid door een nog wat feller grommende uitlaat. Het schakelen gaat nu beduidend soepeler, net als bij veel oudere Ferrari’s. Warme olie en meer toeren is ook daar meestal het devies om fijner van gang te wisselen.

We drukken het gaspedaal nog wat dieper in en tippen even 5.000 toeren aan. De motor krijgt het nog veel beter naar zijn zin, maar de Thema zelf blijkt vooral van rechtuit rijden te houden. Het onderstel is veel te gezapig afgestemd voor gooi-en-smijtwerk en over drempels deint de carrosserie iets te veel. Nieuwe (adaptieve) schokdempers zouden al een boel kunnen verbeteren, evenals een setje betere banden.

POLTRONA FRAU

Dat zijn uitgaven waar een mogelijke nieuwe bezitter van deze Thema 8.32 zeker nog wel even op moet rekenen. Maar verder loopt hij als een zonnetje ondanks zijn 184.000 kilometer op de teller. Volgens Evert van Duuren van onlycabrios.nl is dat geen probleem. Hij kent de auto namelijk al veel langer en verkocht hem vijf jaar geleden al eens. Onlangs dook de Thema weer op bij een autodealer in Schiedam en daar kocht hij hem meteen weer in.

“Ik heb zeker geen haast met de verkoop van de 8.32, want ik vind hem zelf eigenlijk veel te mooi”, zegt Van Duuren. “Vooral die bruine Poltrona Frau alcantara stoelbekleding met het originele certificaat.” We moeten hem gelijk geven en de combinatie met het notenhouten dashboard en de bordeauxrode metallic lak is zo’n typisch Italiaans gewaagde combinatie die je niet gauw uit de brochure bestelt, maar in het echt erg mooi is.

We draaien intussen even de snelweg op en trappen het gaspedaal helemaal in. De achtpitter gromt van genot en wij genieten van de acceleratie, terwijl we vlot doorschakelen. Al snel kruisen we 150 en laten de snelheid vanwege het behoud van dat roze creditcardje maar weer zakken. Het voelt en klinkt bijzonder, zo’n Ferrari-motor in een Lancia Thema. Het motorgeluid blijft op kruissnelheid echter wel prominent aanwezig. Dus of een tripje naar Groningen zo’n goed idee is….

We zijn blijkbaar verwend – of misschien wel verpest – door de auto’s van vandaag de dag. Die je nauwelijks meer hoort, tenzij er een ‘sound imposer’ aan boord is of je met een drukknopje op het dashboard een klepje in de uitlaat kunt openen. En die je nauwelijks meer voelt omdat elektrische besturing en velerlei elektronica de rijsensatie filteren. Wat is het dan eigenlijk heerlijk om in zo’n bijna onmogelijke auto als de Thema Ferrari af en toe het vroegere autorijden weer te beleven.

Tekst: Mario Vos

Fotografie: Casper Rila