Carros Configurator: Donkervoort D8 GTO-RS

Wie denkt dat er voor ruim twee ton die een Donkervoort D8 GTO-RS kost niets te wensen overblijft, komt bedrogen uit. Er valt voor de fijnproevers best nog wat te wensen, ontdekten wij toen we onze droom-GTO samenstelden.

1 – ZICHTKOOLSTOF PAKKET 1 (9.317 EURO)

In de categorie ‘restwaardebepalend’ (oftewel: u verdient het bij inruil altijd terug) laat u het gebruikte carbon zien, zij het onder een laagje uv-licht werende blanke lak. Denk aan bijna het gehele interieur, de zijpanelen, voorspatborden, zijspiegels, diffusor, raamlijsten en een gedeelte van de achterbumper. Check in dit verband meteen even optie 5.





2 – MXS KLEURENDISPLAY (847 EURO)

Nog zo’n item dat in hoge mate aan te bevelen is. Gps-sensor waarmee je automatisch je rondetijden registreert en die vervolgens via wifi kunt loggen. Leuk voor later. Al gebruikt u het nooit omdat u circuits haat: doen. Staat goed.



3 – RACE-ABS VAN BOSCH MOTORSPORT (14.520 EURO)

Let wel: niet ter verhoging van de veiligheid, maar van de prestaties. Zelfs puristen moeten erkennen dat een D8 GTO-RS met dit twaalfvoudig verstelbare (en uitschakelbare!) systeem zomaar 1,5 seconde minder nodig heeft om Zandvoort te ronden dan met handen- en voetenwerk. Anderhalve seconde! U blijft op de normale weg? Houd het geld dan lekker in uw zak.



4 – ZESPUNTS GORDELS (1.210 EURO)

Wie niet alleen wil instappen in z’n Donkervoort maar ‘m wil aantrekken, kiest zonder blikken of blozen voor de zwarte zespunts gordels. Voorzien van rood Donkervoort-logo, dus reuzeleuk om te zien. Toch anders dan zo’n simpele driepunter, wees eerlijk.



5 – KOOLSTOFVEZEL TUNNEL (2.904 EURO)

Toegegeven, met de standaard aluminium tunnel is niks mis. Maar ga je voor extra rauw en stijf, dan kan de tunnel in de auto worden vervaardigd uit koolstofvezel met die kenmerkende sandwichstructuur. Zonde om daar tapijt overheen te leggen, dus reken op extra decibellen.



6 – DONKERVOORT PONCHO (847 EURO)

Voor het afdekken van het interieur tijdens tussenstops, zonder dat je het hele stoffen dak hoeft op te zetten. Vastzetten met vier drukknoppen, da’s alles. Wij zouden het wel weten.



Donkervoort D8 GTO-RS

Motor

2,5 liter RS TFSI (Audi TT-RS), 380+ pk/284 kW, 500 Nm

L x b x h in cm

383,3 x 185,0 x 112,2

Gewicht in kg

695

0-100 in sec.

geen opgave

Top in km/u

280

Prijs in euro

203.345

Prijs inclusief genoemde opties

232.990

Door: Carlo Brantsen m.m.v. Denis Donkervoort

Fotografie: Ingmar Timmer