CARROS CONFIGURATOR: Tesla Model 3

Nu de Nederlandse prijzen bekend zijn, kijken we hoeveel een perfect geconfigureerde Tesla Model 3 kost. En wat er nog op en aan moet om hem écht leuk te maken.



LONG RANGE-BATTERIJ (0 EURO)

De basisprijs van de Tesla Model 3 in Nederland is 58.800 euro. Daarvoor krijg je de versie met Long Range-batterij. Volgens de nieuwe WLTPnorm heeft de auto een bereik van 560 kilometer. De topsnelheid is 233 km/h, terwijl je in 4,8 seconden naar de 100 sprint. Niet zo absurd snel als de snelste versies van de Model S, maar een elektrische auto koop je natuurlijk óók om de wereld te redden en dat lukt niet als je bij elk stoplicht tot keizer gekroond wil worden. Wie toch méér vermogen nodig denkt te hebben, kan de Performance-versie kiezen. Daarmee sprint je in 3,5 seconden naar de 100 en is de topsnelheid 250 km/h. De actieradius van die versie is 530 kilometer – maar alleen als je dat extra vermogen níet gebruikt. Die versie kost 79.770 euro.

MULTI-COAT RED (2.700 EURO)

Alle kleuren voor de Model 3 – behalve zwart – hebben een meerprijs. Er zijn overigens slechts vijf kleuren. Deep Blue Metallic staat ‘m goed, net als Pearl White Multi-Coat. Onze favoriet is rood, de kleur die je tot nu toe ook het meest ziet. De meerprijs daarvoor is 2.700 euro.

19-INCH SPORTWIELEN (1.600 EURO)

Tesla levert de Model 3 standaard met 18-inch Aero-wielen. Het design ervan is niet aansprekend, maar bovenal lijken ze nogal klein door de donkere kleur. Het is een beter idee om in plaats daarvan te kiezen voor de enige andere optie: deze 19-inch sportwielen.

PREMIUM INTERIEUR ZWART EN WIT (1.050 EURO)

Voor het interieur van de Model 3 geldt eveneens dat er slechts twee mogelijkheden zijn. Standaard is het interieur zwart, optioneel is het uitgevoerd in zwart en wit. Deze optie wordt door Tesla overigens ook aanbevolen: ‘Zwart en wit interieur is onze meest duurzame optie, gemaakt van eenvoudig te reinigen en vlekbestendige materialen.’ Wat dit zegt over het standaard interieur weten wij niet.

GEAVANCEERDE AUTOPILOT (5.300 EURO)

De standaard gemonteerde rijassistenten worden door Tesla eveneens Autopilot genoemd, maar die omvatten alleen de automatische noodstop plus waarschuwing voor frontale en zijdelingse botsingen. Optioneel voorziet Tesla de Model 3 van de geavanceerde Autopilot, die ook zelfstandig kan sturen, remmen en accelereren. Deze functie krijgt ook regelmatig ‘overthe- air software updates’, waardoor de functionaliteit verbeterd wordt. Helemaal zelfstandig rijden zal een auto misschien nooit kunnen, maar hoe vaak zie je mensen niet tijdens de dagelijkse file over de weg slingeren omdat ze koffie drinken, andere muziek opzetten of met hun telefoon in de weer zijn? Met de vier opties die we hier noemen, is je Model 3 ook full options — dat is weer eens wat anders dan de paginalange optielijsten van De Duitse Drie.