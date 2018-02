CARROS Configurator: Rolls-Royce Phantom VIII

Geen twijfel: de kersverse Rolls-Royce Phantom VIII is een van ’s werelds meest begeerlijke automobielen. De eerste exemplaren zijn inmiddels afgeleverd door CITO Motors in Eindhoven. En dus gingen we daar te rade bij het configureren van de nummer 1 op onze automobiele bucket list.

COMMISSIONED COLLECTION UMBRELLA’S

Setje van twee, bijvoorbeeld in de kleur van de auto of uw briefpapier, in plaats van de ‘standaard’ zwarte exemplaren die keurig zijn opgeborgen in de achterportieren zodat de chauffeur er makkelijk bij kan als hij de achterpassagiers uitlaat. Oh trouwens: de opbergruimte van de paraplu’s is geventileerd, het is dus geen punt de plu’s nat terug te schuiven.



SPIRIT OF ECSTASY – ILLUMINATED

De mythische en bijna magische Spirit of Ecstacy – Flying Lady – op de grille is er in alle mogelijke uitvoeringen. Wat ons betreft laat u de massief zilveren versie en de variant in 24-karaat goud voor wat ze zijn en kiest u een ‘Illuminated’ dame. Zij oogt als bevroren glas en geeft licht, zij het alleen als de welkomstlichten aanfloepen en tijdens stationair draaien. Eis wat ons betreft van uw dealer dat de vliegende dame ook onderweg als lichtend voorbeeld kan dienen, dat maakt de rit wel zo aardig.



VISIBLE EXHAUST

Zichtbare uitlaten, wie had gedacht daar nog ooit extra geld voor te moeten uittrekken? Rolls-Royce verborg ze ooit achter de bumper om u en de uwen niet teveel te confronteren met het feit dat auto’s uitlaatgassen produceren. Maar kom op zeg: u bedient een machtige 6,75-liter V12, weg met die valse bescheidenheid.



VIN PLATE

Een detail, maar zo mooi hebt u het ‘Voertuig Identificatie Plaatje’ (VIN) met daarop de belangrijkste codes van de auto nog nooit gezien! Telkens wanneer u de deuren opent, wordt u geconfronteerd met een magnifiek uitgevoerd identificatieplaatje. Locatie: onderaan de middenconsole.



STARLIGHT HEADLINER

Helaas niet in combinatie met schuifdak, maar wel een aanrader: een sterrenhemel! Honderden minuscule gaatjes in het plafond zorgen voor een sfeervolle verlichting van het interieur, variërend van zacht strooilicht tot genoeg licht om de krant bij te lezen. Echt alles is mogelijk, bijvoorbeeld het accentueren van het sterrenbeeld van uw echtgenote, of hoe de sterren stonden op uw eigen geboortedag.



ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII

Motor 6,75-liter V12, 420 kW (572 pk), 900 Nm, sequentiële 8-trapsautomaat 0-100 in sec. 5,3 Top in km/h 250 Basisprijs incl. BTW/BPM 545.000

DOOR CARLO BRANTSEN

M.M.V. TON SPIJKERS – CITO MOTORS EINDHOVEN