Carros Configurator: Porsche 911 GT3 RS

Zwarte wielen, een enorme achtervleugel en een uitgebreid stickerpakket zijn standaard op de 272.900 euro kostende Porsche 911 GT3 RS. Toch kun je best nog meer geld achterlaten bij de Porsche-dealer. Bij deze vijf zaken zetten wij in elk geval alvast een vinkje op de optielijst.

WEISSACH PAKKET MET TITANIUM ROLKOOI – 18.848 EURO

Subtiel is de Porsche 911 GT3 RS sowieso niet, maar wie het Weissach Pakket bestelt, laat er helemaal geen twijfel meer over bestaan: dit is een raceauto voor de openbare weg. Het pakket is ook zonder de titanium rolkooi leverbaar, maar wie houdt u dan voor de gek?



LIFTSYSTEEM VOORAS – 3.142 EURO

Buiten het circuit is het asfalt niet overal even strak. En de wegen zijn bovendien ook nog bezaaid met drempels en andere snelheidsremmende narigheid. Om schade aan de voorbumper te voorkomen, is het liftsysteem voor de vooras geen overbodige luxe. Het is te bedienen met een knopje in de middenconsole.



LIZARD GRÜN – 3.770 EURO

De felgroene introductiekleur van de Porsche 911 GT3 RS heet Lizard grün. Die kleur kan hij wat ons betreft goed hebben. Om het af te maken, zijn ook de velgranden in die kleur uit te rusten, voor een meerprijs van nog eens 1.238 euro. Het interieur ook in die knalkleur? Dat kost je nog eens 3.205 euro, maar dat is zelfs voor ons een beetje té.



BRANDSTOFTANK VAN 90 LITER – 127 EURO

Standaard wordt de 911 GT3 RS geleverd met een 64 liter grote brandstoftank. Wie zich voorbeeldig gedraagt, komt daarmee zo’n vijfhonderd kilometer ver. In de praktijk betekent dat dus veel tankstops. Voor 127 euro extra zouden wij een vinkje zetten bij een 90-litertank. Een no-brainer.



BOSE SURROUND SOUND SYSTEM – 1.496 EURO

Natuurlijk gaat er niets boven het geluid van een atmosferische boxermotor. Maar aangezien je niet áltijd kunt racen, is het Bose Surround Sound System met veertien luidsprekers en een negenkanaalsversterker een goede aanvulling op het fijne motorgeluid.

PORSCHE 911 GT3 RS

Motor: 4,0-liter zescilinder boxermotor

Vermogen: 383 kW (520 pk)/ maximumkoppel :470 Nm

0-100 in sec.: 3,2

Top in km/u: 312

Basisprijs incl. BTW/BPM: 272.900 euro

Prijs inclusief voorgestelde opties: 304.726 euro

Door: Wouter Spanjaart